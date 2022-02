Sestava Písku: Satrapa – Sajtl (46. Voráček), Běloušek, Kulík, Kotrba – Stejskal (65. Petr), Mašek – Kalousek (78. Velek), Koreš, Hrachovec (46. Kynkor) – Belej.

Remíza 2:2 je pro Písecké skvělým vysvědčení. „Původně se mělo hrát u nás na umělce, ale jelikož to byla pro Příbram generálka, tak jsme sjeli k nim a hrálo se na přírodní trávě na hlavním hřišti. Pro nás to je v tuto chvíli prakticky nový sport. Když se dva a půl měsíce hraje pouze na umělce, tak je ta tráva přeci jenom trochu jiná. První poločas jsme se s tím trochu prali a prohrávali 0:1. Soupeř byl rychlejší a fotbalovější. Ve druhé půli jsme si již zvykli a dostali se dokonce do vedení 2:1. Pět minut před koncem po chybě při odkopu soupeř vyrovnal. Pro nás dobrý výsledek, ale všechno se bude hodnotit podle výsledku 12. března,“ shrnul utkání v Příbrami vedoucí píseckého týmu Miroslav Grobár.

Písečtí dali své dva góly v rozmezí tří minut, ten první stoper Kulík. „Byl tam krásný centr od Kalouska a Karel Kulík možná ani nevěděl, jak to tam dal. Taková trma vrma. Ale gól se samozřejmě počítá. A před druhým gólem přišel znovu krásný centr od Kalouska a Koreš to uklidil k tyči,“ popsal branky Miroslav Grobár a doplnil: „Hra již měla solidní parametry. Vydrželi jsme se soupeřem běhat celý zápas. My máme generálku příští sobotu a pak již se jde na ligu.“

Čtrnáct dní před startem soutěže má Písek vyřešený kádr. „Jediné co ještě viselo ve vzduchu, byl příchod Krcha. Budějovice ho uvolnily do Táborska, takže to pro nás padá. My nyní čekáme na uzdravení Němečka, Volfa a Maříka. Z trojice z Budějovic tedy zůstali Němeček a Mašek, zbývá to již jen dotáhnout papírově. Původně tady s nimi byl i Veliký, ten již je nyní na zkoušce někde jinde,“ doplnil ke kádru M. Grobár.