Branka: 79. Kuchař. ŽK: 2:1 (Kotrba a Sajtl – Čejka). Rozhodčí: Nejedlo – Vokoun, Tupý. Diváci: 300.

Sestava Písku: Satrapa – Mašek, Běloušek, Němeček, Kotrba (67. Sajtl) – Kulík, Belej – Kalousek, Koreš, Hrachovec – Voráček (67. Stejskal).

„Vltavín měl v závěru podzimu sérii sedmi vítězných zápasů v řadě a u nás přidal osmou. Lídr tabulky, těžký soupeř, navíc se hrálo na umělce. Byl to spíše boj než fotbal. Podle vývoje bylo jasné, že utkání může rozhodnout jediná chyba a tu jsme bohužel udělali my. Deset minut před koncem utkání nás soupeř potrestal z přímého kopu a prohráli jsme 0:1. Bohužel,“ komentoval utkání vedoucí píseckého týmu Miroslav Grobár a pokračoval: „Byl to zápas vyrovnaný. Bylo to zkrátka o tom, kdo dá gól, vyhraje. A povedlo se to Vltavínu. My tam měli také nějaké náznaky, ale s tím, že to nebylo dotažené. My deset minut před koncem při odkopu ztratili míč, přišel trestňák, vložilo se do toho sluníčko, vítr, zkrátka smolný gól. Zkrátka jsme udělali chybu a byli za ní potrestáni.“

Marodka Písku se vyprazdňuje a trenéři měli k dispozici až na výjimky kompletní kádr. „Ještě chyběl Volf, ale ten již je v tréninkovém procesu. Sajtl již v průběhu utkání naskočil a Mařík by měl být k dispozici za čtrnáct dní,“ vypočetl Miroslav Grobár drobné absence a pokračoval: „Jednáme ještě o jednom hráči, ale uvidíme, zda se v týdnu něco povede."

Úvod jara je pro písecké fotbalisty obzvláště složitý. Lídra tabulky z Loko Vltavín mají za sebou, v příštím kole je čeká cesta do Domažlic na hřiště dalšího celku z první třetiny tabulky. „Je to tak, čeká nás další velice těžký soupeř, zajíždíme do Domažlic. Pojedeme tam s tím, že se pokusíme odčinit domácí porážku. Paradoxně na začátku soutěže jsme vyhráli na Vltavínu a poté doma prohráli s Domažlicemi. Když jsme teď doma prohráli s Vltavínem, tak by se to třeba mohlo celé otočit a my vyhrát v Domažlicích. Nechme se překvapit, připravíme se tak, abychom v Domažlicích zabojovali o vítěství,“ hledí již k dalšímu mistrovskému utkání Miroslav Grobár.