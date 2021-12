FC Písek – Bohemians Praha B 4:5 (2:2)

Branky: 12. a 28. Koreš, 60. Kalousek, 70. Bílý – 3. 80. a 85. Farkaš, 10. Zeman, 87. Lehovec. ŽK: 0:1 (Farkaš). Rozhodčí: Kaštánek.

Sestava Písku: Satrapa – Sajtl, K. Kulík, Volf, Kotrba – Hrachovec, Pineau – Kalousek, Koreš, Voráček – Petr. Střídali: Lalák, Vojta, Pícha, Kulík, Kynkor, Smejkal, Bílý, Baďura, Hadáček.

Devět branek, skóre se přelévalo ze strany na stranu (0:2, 4:2, 4:5). To ale trenéři nemuseli řešit, šlo o to si zahrát a zakončit fotbalový kalendářní rok. "Poslední zápas roku, tak si to kluci užili. Pak měli regeneraci, saunu, drobné občerstvení. Celkově jsme k zápasu a všemu okolo přistoupili spíše jako k přípravě na Vánoce. Výsledek z trenérů nikdo neřešil, z hráčů možná ano, ale sešli jsme se hlavně kvůli pohodě. Teď budou mít kluci měsíc volno, aby si odpočinuli," uvedl k poslednímu zápasu roku vedoucí píseckého celku Miroslav Grobár a doplnil: "V zápase samotném ukázala Bohemka svou kvalitu, my tam také měli solidní věci. Dostali jsme góly v závěru zápasu."

Ve zmrzlé přípravě si Písek poradil s béčkem Dynama

Písečtí znovu dali šanci celé řadě mladých hráčů. "Je to stále o tom, o čem hovoříme. Po podzimní části sezony přišel čas, abychom začali zkoušet naše mladé hráče. Aby se ukázali, co v nich je. Pokud uspějí, půjdpu do přípravy a tak dál," říká Miroslav Grobár.

Písečtí fotbalisté se sejdou znovu první středu v lednu. "Odstartujeme zimní přípravu a hned o víkendu nás pak čeká zápasová perlička. Na přípravu si nás pozvala plzeňská Viktorka. Pro většinu našich hráčů to bude zážitek a asi si také hodně zaběhají," doplnil s úsměvem Miroslav Grobár.