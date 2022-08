Branky: 6. Kalousek, 51. Bicenc. ŽK: 1:1 (Prášek – Sajtl). Rozhodčí: Vychodil – Tesař, Žurek. Diváci: 300.

Sestava Písku: Satrapa – Sajtl, Běloušek, Němeček, Vokurka – Jansa, Novák (57. Hendrych) – Kalousek (76. Vlček), Koreš, Voráček – Bicenc (68. Stejskal).

„Pokud vyhrajeme první čtyři zápasy v sezoně, budou čtyři porážky z přípravy zapomenuty,“ glosoval ne příliš vydařenou herní přípravu na novou sezonu vedoucí píseckého týmu Miroslav Grobár. Po prvním zápase nové sezony zářil štěstím: „Překvapili jsme se všichni navzájem a vezeme si skvělé body.“

Fotbalisté Písku představí řadu nových jmen, v ČFL chtějí hrát do pětky

Písečtí oproti přípravě měnili sestavu. „Ještě v týdnu před zápasem jsme získali do týmu Jansu z Táborska a Hendrycha z Dynama. Tím jsme zvýšili konkurenci v týmu. Navíc máme zraněné Beleje, Valentu, Kotrbu a Maška. Domácí nastoupili se čtyřmi pendly, kteří naskočili na poločas. Čím více pendlů nastupuje, tím lépe pro nás. Ale je fakt, že soupeř vydržel běhat devadesát minut, my po té osmdesáté přežili pár těžkých situací včetně penalty. Nakonec jsme to uhráli,“ komentoval utkání M. Grobár a vrátil se ke vstřeleným gólům: „V nějaké šesté minutě Voráček vysunul Kalouska za obranu, ten udělal kličku gólmanovi a střílel do prázdné brány. Bylo to po rychlém brejku skvěle sehrané. Druhý gól jsme zase dali po pár minutách druhé půle. Domácí nám nejprve pět minut nepůjčili balon, my se pak dostali do zajímavé situace, Koreš to dal pod sebe Bicencovi, který dal na 2:0. Začátky poločasů nám zkrátka brankově vyšly.“

Porážka byla pro domácí až příliš krutá. „Nás několikrát podržel gólman Satrapa, chytil minimálně tři góly. Pět minut před koncem domácí kopali i penaltu. Té předcházela ztráta míče, rychlý brejk soupeře a Satrapa nešťastně atakoval jejich hráče. Penalta byla jasná, ale Satrapa ji Bečvářovi chytil. Kdyby ji soupeř proměnil, mohlo to být ještě hodně složité, protože někteří naši hráči dojížděli na morál,“ vyzdvihl gólmana Satrapu Miroslav Grobár a dodal: „Body jsou doma. Osvědčili se i novicové v sestavě, ale nechci vyzdvihovat konkrétní hráče, celý tým podal výborný výkon.“

OBRAZEM: Fotbalisté Milevska v přípravě přehráli soupeře z Mirovic

Výhra nad béčkem Dynama je skvělou pozvánkou na další kolo ČFL, ve kterém Písečtí přivítají na domácím hřišti Zbuzany. „Hraje se v pátek od sedmi hodin. Zbuzany doma prohrávaly 0:2 s Královým Dvorem a zremizovaly to 3:3. Chtělo by to potvrdit body z Dynama a věříme, že nám v tom fanoušci pomohou.“