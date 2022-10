Branky: 28. a 50 Vokáč, 90. Nwachukwa – 10. Koreš, 16. a 56. Voráček, 19. Běloušek. ŽK: 1:2 (Toure – Musa, Valenta. Diváci: 150. Rozhodčí: Mudra – Kastl, Pálek.

Písek: Satrapa – Vokurka, Běloušek, Musa, Novák – Belej (89. Kotrba), Koreš, Voráček (77. Vlček)– Bicenc (77. Malý), Valenta (57. Hendrych), Kalousek (89. Mařík).

Písečtí zažili přímo snový vstup do utkání. Po dvaceti minutách vedli o tři branky. „Vždy klukům před zápasem říkám, jaký si zápas uděláte, takový ho budete mít. Mohli jsme si udělat zápas naprosto krásný. Na začátku jsme plnili věci, které jsme si řekli Dali jsme rychlý gól, přidali dva navrch a prakticky mohli utkání v klidu dohrát. Bohužel se asi hráčům vkradla do hlavy myšlenka, že se již nic nemůže stát a přestali běhat a dělat základní věci, které, když tým neplní, tak ho soupeř potrestá. To se také stalo, soupeř snížili na 1:3, hned po přestávce na 2:3 a začala mírná panika. Naštěstí jsme dokázali vstřelit čtvrtý gól a neudělat chybu na konci zápasu, kdy jsme soupeři darovali gól ze špatné malé domů, tak bychom to dohráli o dva góly. Ale je to vítězství. Chtěli jsme vyhrát, to se povedlo, i když s mírnou pachutí toho, že jsme při jasném vedení polevili,“ hodnotil utkání písecký trenér Milan Nousek.

Čtyři branky Písečtí již hodně dlouho nedali. „Tentokrát to vypadalo až příliš lehce, vždy to bylo po nějaké teči a také po dobře rozehraném rohu. Čtvrtý gól byl po zatažení po straně a střele podél gólmana. Gól Ondry Bělouška byl krásně patou, kdy jej po rohu našel Koreš úplně osamoceného. Góly sice šťastné, ale šli jsme si za tím a byli odměněni,“ doplnil trenér Nousek.

Fotbalisté Písku se posunuli do středu tabulky. Ale hovořit o klidu by bylo ošemetné, protože tabulka směrem dolu je hodně vyrovnaná. Nicméně mohou jít do dalších zápasů s klidnější hlavou. Nyní hostí v pátek od 17 hodin pražskou Admiru. „Nyní bychom nemuseli hrát pod takovým tlakem. Pokud zbytek zápasů odehrajeme v klidu a přidáme body, tak by ten podzim mohl nakonec být slušný, ale nerad bych předbíhal,“ dodal k dalším zápasům Milan Nousek.