Trenér Milan Nousek byl s průběhem zimní přípravy vcelku spokojený. „Hodnotím jí kladně, i když některé výsledky nebyly ideální. Celkově však příprava splnila naše očekávání a co jsme chtěli zvládnout se nám podařilo. Odehráli jsme hodně utkání a na ČFL jsme připraveni,“ říká kouč.

Na podzim měli fotbalisté Písku problémy ve finální fázi, a proto se v zimě zaměřili na rychlou křídelní hru a přechodem k zakončení.

Kádr pro jaro zatím uzavřený není, trenér počítá, že k jedné nebo dvěma změnám ještě dojde.

Po podzimu je Písek třináctý a tuto pozici by rád na jaře vylepšil. „Hlavním cílem je dostat se minimálně na deváté místo, což by pro nás byl prvotní úspěch. Dále se pak držet na vyšších příčkách co nejdéle. Ideální by pro nás bylo alespoň páté místo,“ přeje si Nousek.

Novým kapitánem píseckého mužstva je Aleš Hanzlík. Také on chce vyhrávat a předvádět fotbal, který se bude divákům líbit. Jinak se prý pro něho osobně nic nemění. „Jenom budu nosit kapitánskou pásku. Určitě budu mít větší zodpovědnost na hřišti i v kabině, jinak vše zůstává při starém,“ očekává od své nové role Hanzlík.

Zároveň tuší, že funkce kapitána ho bude něco stát. „Zadarmo to jistě nebude. O klubovou pokladnu se u nás stará Václav Hrachovec, a ten mi řekne, kolik mě to bude stát,“ směje se kapitán.

Novou posilou píseckých fotbalistů je brankář Michal Toma, který v zimě přišel z druholigového Táborska. „K tomu, proč jsem skončil v Táboře, nemohu a ani nechci nic říct. Bylo to trochu složitější. Měl jsem možnost si vybrat nový klub a nakonec jsem se domluvil s vedením Písku,“ prozradil Toma.

Třetí ligu hrál Michal Toma naposledy před deseti roky, nic by ho ale překvapit nemělo. Představu o ČFL má. „Bude to pro mě nová výzva, ale je to pořád fotbal. Ten se nezměnil. Bude to asi více o soubojích a méně taktické, ale celkově se na změnu těším,“ říká nový muž mezi třemi tyčemi.

V adaptaci na nižší soutěž by mu měla pomoci i skutečnost, že se všemi hráči současného týmu se osobně zná. „Už dříve jsme se potkávali nebo proti sobě hrávali. Nejsem konfliktní. Respekt, ten se podle mého všeobecně z fotbalu vytratil asi před dvěma roky, se spoluhráči ale vycházím dobře,“ vysvětlil Toma na klubovém webu.

Na jaro už se Michal Toma těší. „Chceme hrát pěkný fotbal, na který bude chodit hodně fanoušků,“ říká.