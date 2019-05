S čím jste šli do sobotního utkání a jak jste viděl jeho průběh?

Týmu se nyní nedaří. Věděli jsme, že jsme poslední, že to není ideální ani z pozice Písku jako klubu. Řekli jsme si něco už před Vyšehradem během volných týdnů. Chtěli jsme navázat na naše výkony, ale s tím, že konečně přidáme také góly a budeme chtít ukončit šňůru, během které jsme nevyhrávali. Je dobře, že se nám to v sobotu proti Živanicím podařilo. V první půli jsme je kromě jedné šance k ničemu nepustili. Na začátku druhého poločasu se nám tolik nedařilo. Asi jsme se znovu báli o výsledek, i když si myslím, že je to zbytečné. Myslím si, že hrajeme nejlepší fotbal v ČFL. Nebojím se to říct, protože každého přehráváme. Chybí nám jenom góly.

Jak jde dohromady nejlepší fotbal v ČFL a poslední místo tabulky?

To je to, o čem se bavíme celou sezónu. Fanouškům ani vedení se takový stav samozřejmě nelíbí. A také my jsme z toho nešťastní. Když ale pominu výsledky, opravdu hrajeme nejlepší fotbal v ČFL. Pokud se budeme bavit o výsledcích, asi nemám právo toto říkat.

Kde hledat příčiny špatných výsledků?

Jsme mladé mužstvo. Soustředíme se především na hru, ale ČFL se hraje o body. Tuto soutěž už hraji tři roky a je důležité si přiznat, že to vždy není o fotbale, ale o bojovnosti a důrazu ve vápně. To nám chybělo a myslím si, že právě proto jsme tam, kde jsme. Pracujeme na tom, aby to bylo lepší a lepší a snad navážeme dalšími vítězstvími. Čekají nás těžcí soupeři z horní části tabulky, ale my dokážeme hrát s každým.

Jak jste spokojený s osobními výkony v jarní části sezóny?

Mě jarní část sezóny úplně nevyšla. Jestli se nemýlím, tak v útoku od začátku jsem odehrál pouze jeden zápas. Pak mě trenéři točili, což mi nevadí, protože jsem univerzální hráč, ale jelikož jsem si nenašel stálou pozici, byl jsem trochu zklamaný. Teď musím říct, že mě dva vstřelené góly oživily a znovu motivovaly. Potřebuje to každý fotbalista.

Bylo vidět, že jste na hřiště šel s chutí. Je to tak?

Trenér mi před zápasem říkal, že dnes půjdu do útoku, za což jsem byl rád. Jsem spíše ofenzivní hráč než obranář. Měl jsem chuť hrát a jsem rád, že se to povedlo.

Jak vidíte svou fotbalovou budoucnost?

Máme oba s bráchou ještě smlouvu v Písku. Všichni vědí, že se příští sezónu bude ČFL rozšiřovat a bude to ještě kvalitnější soutěž. Po konci této sezóny budeme mít všichni pohovory s vedením a pak se rozhodne. Zatím nemám žádné jiné nabídky, nad kterými bych přemýšlel. Uvidíme.

Co udělat pro to, aby FC Písek v příští sezóně získával více bodů?

Pro Písek je dobré, že má mladé mužstvo. Posouváme se. Musím říct, že když vyrostou kluci, kteří tady jsou, uvědomí si, že už hrají chlapský fotbal, tak si myslím, že bychom měli být příští rok ještě lepší. Každopádně budeme chtít navázat na naši hru. Nikdo nechce vidět nakopávané balóny. Chceme se prezentovat rychlou a kvalitní hrou.