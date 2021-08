V generálce hrál Písek v Č. Budějovicích s rezervou Dynama bez gólů a jednou z opor notně omlazeného píseckého týmu byl 21letý Marek Kalousek, jenž v létě zamířil k Otavě právě z béčka prvoligového Dynama.

Jaké to je hrát proti týmu, ve kterém jste byl od malička?

Bylo to hodně nezvyklé, až paradoxní, v Dynamu jsem od žáčků, ale zápase jsem si užíval. Klukům budu v divizi přát co nejlepší výsledky, dle mě mají skvělý tým. Vím, že chtějí hráli na postup a myslím, že to zvládnou.

A co vy v Písku? Jak tam vidíte svou šanci?

Nabídka z Písku měl velice potěšila, je to zase o soutěž výš a taky větší možnost se ukázat s výhledem na mou fotbalovou kariéru do budoucna. Z Písku sice spousta kluků odešla, ale my, co jsme přišli, se budeme snažit je nahradit co možná nejlépe.

Těšíte se na Vltavín?

Přípravu jsme měli dobrou a budeme bojovat i na Vltavínu. Určitě chceme uspět.

ZAČÍNÁ I DIVIZE

O tomto víkendu zahajuje i nový ročník divize, v níž bude bojovat také pět týmů z jihu Čech.S jasným cílem hrát o postup do ČFL půjde do sezony béčko Dynama, jak to oficiálně vyhlásil nový majitel klubu Vladimír Koubek. „My to bereme, jiný cíl než postup a výchovu mladých hráčů do ligy nemůžeme mít. Máme super podmínky, trénujeme i dopoledne, kluci z dorostu do týmu zapadli a počítáme také s pendly z áčka,“ podtrhl trenér Jindřich Tichai. „Zlepšit ale musíme finální fázi,“ dodal s tím, že i v generálce pro᠆ti Písku jeho svěřenci hlavně do půle spálili plno šancí.

1. KOLO DIVIZE – Sobota: Beroun – Jindřichův Hradec (10.15), Rokycany – Lom (14), Klatovy – Dynamo B (17). Neděle: Mýto – Katovice (17), Sedlčany – Soběslav (17).