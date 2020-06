V prvním poločase měli více ze hry hráči plzeňské rezervy, kteří měli míč častěji na svých kopačkách, byli aktivnější a jejich jednobrankové vedení bylo zasloužené. Jediný gól padl z trestného kopu. Hosté faulovali zhruba metr před šestnáctkou a Miroslav Káčer se z ideální pozice trefil z trestného kopu náramně přes zeď.

Že Písečtí prohrávali po prvních pětačtyřiceti minutách jen o jeden gól, za to mohou děkovat nedůrazné koncovce Plzeňanů. Písek v prvním dějství toho směrem dopředu moc nepředvedl. Nebezpečný pro domácí bránu byl pouze pokus Valenty z 31. minuty, jehož povedenou přízemní ránu vytěsnil exbudějovický gólman Staněk na roh.

Ve druhé půli začali Písečtí napadat plzeňské hráče hlouběji na jejich polovině a obraz hry se změnil. Hned ve 48. minutě se ve vyložené šanci ocitl po centru Wermkeho Froněk, hlavičkoval ale velice nepřesně. Trest v podobě druhého gólu Plzně přišel o tři minuty později. Viktoriáni bleskově rozehráli, nabíhající Tomáš Kepl dostal míč za obranu, postupoval na Satrapu zcela sám a nekompromisně zvýšil na 2:0. Pro domácího útočníka to byl již pátý turnajový gól.

Hosté přidali na obrátkách a za zvýšenou aktivitu byli odměněni v 57. minutě. Domácí obránci při trestném kopu Froňka zapomněli na čerstvého Václava Hrachovce, který byl na hřišti sotva dvě minuty, a snížil na 2:1.

Jihočeši se snažili o vyrovnání a v závěrečné čtvrthodině si vytvořili velikou převahu. Míč létal kolem Staňkovy branky, vážnější příležitost si však nedokázali vytvořit. Západočeši potvrdili svou kvalitu a připsali si třetí vítězství v řadě. Písečtí zůstávají na druhém místě Letní ligy a již ve středu se utkají v atraktivním derby na hřišti v Kvapilově ulici s domácím Táborskem.

Milan Nousek ml. (trenér Písku): „Mně se ten fotbal celkem líbil. Lhal bych, kdybych říkal, že ne. Výsledkově to pro nás nedopadlo dobře, ale takový už je zkrátka fotbal. Myslím, že zápasu by lépe slušela remíza. Plzeň byla lepší na míči a ve vápně si dokázala lépe poradit s nabídnutými šancemi. V rozhodujících šancích se dokázala prosadit a z toho pramenily dva góly v naší síti. Ve druhém poločase jsme se zlepšili, a je velká škoda, že jsme inkasovali druhou branku. Jinak věřím, že bychom remízu uhráli. Nám scházel klid na míči, což bylo dané tím, jakou hrou se Plzeň prezentovala. I my máme svou kvalitu, tentokrát jsme v ní však za soupeřem pokulhávali, a proto poprvé prohráli. Je ale třeba říci, že Plzeň byla výrazně lepším týmem, než byly předtím Benešov a béčko Bohemky.“

FC Viktoria Plzeň – FC Písek 2:1 (1:0)

Góly: 36. Káčer, 51. Kepl – 57. Hrachovec. ŽK: 2:1 (Vrba, Káčer – Sajtl). Diváků: 100.

Plzeň B: Staněk – Koželuh, Kaša, Gabriel (59. Míka), Halász (59. Šimek) – Václavík (46. Hezoučký), Ruda, B. Havel (84. Strmiska), Káčer – Kepl, Vrba (73. Fišer). Trenér Fořt.

Písek: Satrapa – Benetka, Běloušek, Holý, Sajtl (65. Hajdo) – Wermke (55. Hrachovec), Presl, J. Held (73. Sirotek), Voráček – Valenta (46. Ulbrich), Froněk (76. Sigmund). Trenér Nousek ml.