Svěřenci Milana Nouska nemůžou stále vyběhnout na trávník. Důvodem je Krajskou hygienickou stanicí nařízená karanténa.

Třetiligoví fotbalisté FC Písek | Foto: Deník/ Jan Škrle

Svěřenci Milana Nouska nemůžou stále vyběhnout na trávník. Důvodem je Krajskou hygienickou stanicí nařízená karanténa, která měla původně platit do 21. září. Po čtvrtečním testování všech třetiligových fotbalistů FC Písek se ale bohužel pro některé pobyt doma o šest dní prodlouží. Hned u deseti hráčů totiž vyšly výsledky pozitivní. „Na dva výsledky ještě čekáme. Nakažení hráči budou v karanténě do neděle 27. září. Zbytek týmu měl negativní testy a od úterý se může zapojit do tréninkového procesu. Každopádně příští domácí střetnutí musíme odložit,“ svěřila se pro klubový web členka výkonného výboru FC Písek Zdeňka Vejmělková. Pro fotbalisty hrající u Otavy to znamená už druhý odložený zápas v řadě. Příští pátek měli žlutomodří odehrát utkání proti Karlovým Varům před domácím publikem. Vedení klubu ale zažádalo oficiálně o odklad.