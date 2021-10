Závěr podzimní části tak mohou odehrát Písečtí v klidu. „Čekají nás poslední čtyři podzimní mistráky. Jedeme teď na Vyšehrad, pak na béčko plzeňské Viktorky, hostíme béčko Slavie Praha a na závěr zajíždíme do Rakovníka,“ doplnil k dalšímu programu píseckého týmu Miroslav Grobár.

„Štěchovice, dnes Povltavská fotbalová akademie, historicky patřily k silným soupeřem, ale tentokrát musím říci, že za tu dobu, co dělám vedoucího týmu ve třetí lize, tak jsem od tohoto týmu tak slabý výkon neviděl. Od začátku jsme byli jednoznačně lepší a bylo jen otázkou, kolik nastřílíme branek Soupeř byl tentokrát na ČFL velmi slabý. Chápu, že měli velkou marodku, ale na to se nikdo neptá,“ komentoval utkání vedoucí píseckého týmu Miroslav Grobár.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.