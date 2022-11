Branky: 23. Maione, 47. Čejda, 66. Klimenda. ŽK: 1:4 (Borkovec – Valenta, Belej, Sajtl, Koreš). Diváci: 385. Rozhodčí: Kvaček – Vojtěch, Svoboda.

FC Písek: Satrapa – Malý, Běloušek, Němeček, Vokurka – Sajtl, Belej (69. Mařík) – Kalousek (46. Bicenc), Koreš (69. Koreš), Voráček – Valenta (59. Hendrych).

Písečtí se soupeři vyrovnali ve střelbě i rozích. Rozdíl však byl jinde. „U nás to podle statistik nikdy nevypadá na krutou porážku, ani tentokrát ne. Měli jsme šance jít do vedení, případně na rychlé vyrovnání, ale nevyužili jsme je. Bohužel, z každé naší chyby jsme pak byli potrestáni,“ komentoval utkání písecký trenér Milan Nousek a k absenci potrestaného stopera Musy dodal: „Nejde o to, že by chyběl právě on. Jde o chyby, které pramení z chybovosti hráčů v prostoru, kde by přijít neměly, případně by se situace měly řešit jinak. Jestli je tam ten hráč, nebo jiný, tak to na to nemá vliv. Rozhodování v daných situacích by mělo být u hráčů jiné a bohužel asi stále žijí v domnění, že si mohou hrát podle sebe.“

Všichni by si měli uvědomit, že po výhrách doma nad Duklou B a v Sokolově zdaleka není klid a ani nebude. „Nejsme v pozici, že bychom mohli být v klidu a hráči si to musejí rychle uvědomit. Jako trenéři si to velmi dobře uvědomujeme, otázka je, zda jsou hráči ochotni si to uvědomit také a tomu i přizpůsobit herní disciplínu v zápasech. Tu v poslední době nemáme,“ doplnil trenér Nousek.

Tabulka se začíná odspodu znovu hodně vyrovnávat a Písecké čeká podzimní derniéra doma proti Povltavské FA. „Zkrátka to musíme zvládnout za tři body, aby to bylo relativně klidné s důrazem na slovo relativně. Tři body by nám opět pomohly do jarní části. Je to stále o dvou prohrách či výhrách, které mohou úplně změnit tabulku,“ dodal k poslednímu podzimnímu duelu Milan Nousek.