Branky: 56. Běloušek, 59. Kalousek – 36. a 90. Houha. ŽK: 0:1 (Houha). Diváci: 300. Rozhodčí: Tesař – Vychodil, Lovětínský.

Sestava Písku: Satrapa – Vokurka, Němeček, Běloušek, Sajtl (46. Vlček) – Novák (46. Hendrych), Jansa (46. Kotrba) – Kalousek (79. Malý), Koreš, Voráček – Bicenc (83. Stejskal). Trenér Milan Nousek.

Zbuzany v prvním kole remizovaly s Královým Dvorem 3:3, když prohrávaly již 0:2. Pro Písecké to bylo varováním. „Zbuzany mají vyzrálý a zkušený tým. Hrají výborně. V první půli jsme tahali za kratší konec a prohrávali. Ve druhé půli se nám to podařilo otočit na 2:1, ale v poslední minutě jsme inkasovali na 2:2. Z celkového pohledu bych řekl, že remíza je spravedlivá,“ shrnul páteční večerní utkání vedoucí píseckého týmu Miroslav Grobár.

Písku se podařilo dát oba góly v rychlém sledu na začátku druhého poločasu. „První gól byl po standardce. Byla tam taková trma vrma a zapadlo to za lajnu. Rozhodčí to odmával, připsal gól Bělouškovi a bylo vyrovnáno. Druhou branku dal Kalousek, když šel po vysunutí sám na bránu a uklidil to přesně. Pak jsme byli na míči trochu lepší, ale na konci zápasu přišel propad a po centru na zadní tyč to Houha uklidil do prázdné brány. Zamrzí, že jsme dostali gól v poslední minutě, ale objektivně musím říci, že bod bereme,“ popsal branky M. Grobár a pokračoval: „Musím Zbuzany pochválit, byl to výborný soupeř. Klasický pražský tým, jehož hra má hlavu a patu. Hrají zajímavý fotbal a myslím, že tolik soupeřů do Písku nezavítá. Ne nadarmo Zbuzany uhrály v prvním kole remízu s Královým Dvorem.“

Nechci vyzdvihovat jednotlivce, všichi zahráli skvěle, chválil hráče Grobár

Po dvou zápasech má Písek čtyři body, start do sezony se tedy určitě vydařil. „Žádný propadák to není. Tři body z Dynama, jeden nyní, kdyby to bylo obráceně, všichni by to také brali. Jsou to čtyři body a určitě dobrý počin. Nyní jedeme k nováčkovi do Přeštic a také nás tam nečeká nic jednoduchého. Mladý tým, proti postupujícím se vždy hraje těžko. Musíme je načíst z videa. Nebudeme v roli favorita, pojedeme na hřiště houževnatého soupeře, který nastoupí s nováčkovským nadšením,“ uvedl k dalšímu programu M. Grobár.