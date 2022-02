Branky: Adam Petr a Marek Kalousek 2, Martin Voráček, František Belej a Ondřej Sajtl.

Jak se neustále opakuje, v přípravě nejde o výsledky. Na druhé straně potřebovali písečtí fotbalisté vyhrát a především nastřílet nějaké branky. "Je to tak. Bylo to třeba pro pohodu v týmu. Jsme ve fázi, kdy mají hráči za sebou měsíc tvrdé práce a někdy jim v zápasech trochu chyběla vůle. Nyní by se to zase mělo dostávat nahoru a tento výsledek to potvrdil," uvedl k utkání písecký trenér Milan Nousek.

Také píseckým týmem prošel omikron a před týdnem nastoupila ve valné většině dorostenecká sestava. Jak vidno, marodka se začíná vyprazdňovat. "Je to na lepší cestě. Sice je ještě osm lidí mimo, z toho jediný v karanténě, zbytek jsou zranění. Doufám, že v příštím týdnu by mělo být dispozici na tréninku i na přípravný zápas zase více hráčů, většina kádru, který bych pak chtěl mít do jarní části sezony," doplnil trenér Nousek.

Ke druhému přípravnému utkání nastoupil i Ondřej Běloušek. Po zranění musí hrát s obličejovou maskou. Pro tým jsou však jeho zkušenosti důležité. "Je dobře, že je zpátky u týmu. Čekali jsme na to, až se dá dohromady. Upravovali jsme i jeho režim, aby si mohl sám říci, že je připraven naskočit do zápasu. Jsme rádi, že to vše proběhlo tak, jak jsme si řekli a naplánovali," doplnil k návratu Ondřeje Bělouška na hřiště trenér Nousek.