Tři týdny před startem jarní části Fortuna ČFL přivítali na své umělce písečtí fotbalisté béčko pražské Sparty. Výhra 2:1 je potěšující, ale nesmí se v přípravě přeceňovat. „Kvalitní příprava s kvalitním soupeřem. Sparta je v Písku na soustředění a hráči byli po týdnu tvrdé práce unaveni. Zápasu moc neprospělo počasí, sice slunečno, ale foukal silný vítr. My byli zpočátku agresivnější a dali dvě nádherné branky Maškem a Kalouskem. Po půlhodině hry začal přebírat otěže hry soupeř a po naší chybě snížil. Ve druhém poločase se to na nás začalo valit a silou vůle jsme to udrželi. Vítr Spartě moc do karet nehrál. Byla lepší, trefila dvě břevna a Satrapa vyřešil několik ošemetných situací,“ komentoval utkání vedoucí píseckého týmu Miroslav Grobár a doplnil: „Když to řeknu v kostce, tak skalp cenný, ale nepřeceňoval bych ho. Kdybychom 2:1 vyhráli první mistrák s Vltavínem, tak budeme spokojeni.“

Písečtí fotbalisté mají poslední tři týdny do prvního jarního mistrovského zápasu. Co je tedy čeká kromě dvou posledních přípravných zápasů? „Příprava finišuje. Jsme rádi, že už máme za sebou covidy, kluci se vracejí po zranění. Jak říkám, doktor Mistrák uzdraví každého. Sestava se krystalizuje. Jsou tu lidi, kteří překvapili, ale i ti, kteří nepřekvapili. Směřuje se to zkrátka všechno k první mistráku. Čekají nás ještě zápasy s Příbramí, pro kterou to bude generálka na druhou ligu, a pak béčko Dynama, které se tlačí z divize do ČFL,“ uvedl ke zbytku přípravy M. Grobár a pokračoval: „Letošní příprava byla hodně náročná, hráli jsme s hodně kvalitními soupeři. Ale těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Věříme, že to vše prodáme v mistrákách."