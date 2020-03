Od vyhlášení karantény se 21letý Tom Ulbrich vrátil do rodného města, kde teď tráví veškerý čas. „Jsem doma s rodinou v Brně. O zábavu mám postaráno. Učím se na maturitu, trénuji a snažím se pomáhat rodině, hlavně babičkám, s nákupy a asi nejvíc mi zabere čas s našimi labradory,“ popisuje svůj aktuální program. Před sebou má „zkoušku dospělosti“ v oboru hotelnictví.

Místo týmových tréninkových jednotek na stadionu si písečtí fotbalisté plní individuální plány. „Na trénování mám v rámci možnosti kvalitní podmínky. Bydlíme úplně na okraji města, kde mužů běhat v přírodě. Většinou dopoledne si jdu zaběhat a na večer si zaposiluji,“ líčí písecký záložník, jenž učinil první fotbalové krůčky v týmu RAFK Rajhrad.

Také Tom Ulbrich nic nepodceňuje a drží se vládou nařízených opatření. „Roušku nosíme všichni. I když jdu běhat, tak ji mám pořád na sobě. Je to v ní hodně náročné,“ uvádí, jak čelí možné nákaze. Se spoluhráči z Písku je na dálku v neustálém spojení. „S klukama jsme v kontaktu přes sociální sítě, ale atmosféru z kabiny to určitě nenahradí,“ míní bývalý zbrojovák, který se po ročním hostování ze Slovanu Liberec stal v zimě natrvalo hráčem FC Písek.

Ulice se vylidnili i v jihomoravské metropoli, která je počtem obyvatel a rozlohou druhým největším městem v České republice. „V Brně je takový smutno. Ulice prázdný, všichni zahalení. Je to těžké období pro všechny,“ povzdechne si nad dobou nouzového stavu. „Je mi z toho smutno. Samozřejmě sleduji celou situaci u nás i v Evropě a jenom doufám, že se to začne co nejdříve obracet k lepšímu,“ vykládá s vírou, že všechno se zase brzy vrátí do normálu.

V pokračování fotbalového jara ve třetí lize už nevěří. „Myslím si, že bohužel nebude. Sport musí jít stranou. Chtěli jsme prohnat čelo tabulky, makali jsme na to celou zimní přípravu… Je to škoda. Kádr na to určitě kvalitu měl,“ dává letošní sezoně ve Fortuna ČFL sbohem a považuje ji za uzavřenou kapitolu.

„Všem přeji hlavně zdraví a pevné nervy překonat tohle těžké období,“ vzkazuje z Brna Tom Ulbrich.

Autor: Michal Průcha (FC Písek)