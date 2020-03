S jakými myšlenkami jste nastupovali k jarní premiéře?

Byl to první jarní zápas a my jsme si všichni strašně přáli vyhrát. To, že se nám podařilo zvítězit 5:0, je úplně super. Šli jsme do utkání s tím, že nás nic jednoduchého nečeká a zvládli jsme to dobře.

Jak jste viděl průběh utkání s Vltavínem?

Měli jsme více šancí, které jsme v první půli neproměnili, ale myslím si, že bylo důležité, že jsme alespoň ten jeden gól dali. Hodně jsme drželi míč a hru jsme kontrolovali. Začátek druhého poločasu nám moc nevyšel. Naštěstí nás soupeř nepotrestal a my jsme přidali gól a strhli vývoj na naši stranu.

Byl druhý vstřelený gól rozhodujícím momentem?

Tonda Presl se krásně trefil ze standardky a to nás uklidnilo. Cítili jsme, že si zbytek zápasu pohlídáme. Za chvilku jsme přidali třetí branku, vrátili se ke hře z první půle a i soupeř už potom polevil.

Po třetí brance v síti soupeře už se zápas pouze dohrával?

Ze stavu 3:0 už se těžko hraje. My jsme kontrolovali hru a nikam jsme se netlačili. Vltavín už nekladl žádný odpor.

Vy jste se trefil dvakrát. Popište vaše zásahy.

Před prvním gólem jsem to dostal na penaltu ideálně od Toma Ulbricha. To už pak byla lehká práce. Mířil jsem k pravé tyčce. Před druhou brankou jsem dostal balón na půlce a šel jsem sám na gólmana. Tušil jsem, že bude stát, tak jsem to dal podél něho na zadní tyč.

Pro diváky to po stránce počasí nebyl úplně příjemný zážitek. Vy jste s ním neměli problémy?

Za mě bylo počasí v pohodě. Naštěstí tolik nepršelo. Sice trošku foukalo, ale to jsme při hře vůbec nevnímali. Občas balón změnil směr, ale minimálně.

Vraťme se ještě k zimní přípravě. Jaká byla z vašeho pohledu?

V přípravě jsme se trochu seznamovali, protože je tu několik nových hráčů. Potřebovali jsme se sžít se systémem hry. Už v generálce bylo vidět, co chceme hrát a že si to sedá. Chceme hrát kombinační fotbal. Proti Vltavínu jsme to jenom potvrdili, tak věřím, že se nám bude dařit i dál.

Po podzimu jste ukončil hostování v druholigové Chrudimi. Jak se věci seběhly, že jste zůstal v Písku?

Od začátku jsem dával přednost Písku, protože mám ten klub rád. Počítal jsem s tím, že tady zůstanu, ale čekal jsem, zda nějaké nabídky ještě nepřijdou. Nakonec jsem se s panem Nouskem starším domluvili, že půl roku zůstanu a pak se uvidí, co bude dál.

Na základě výkonů týmu se vyrojí otázky na myšlenky na postup do vyšší soutěže. Jak to vnímáte?

Myslím si, že by si to tady všichni přáli, ale bude to dost těžké. Musíme jít zápas od zápasu. Jsem strašně rád, že jsme vyhráli a jakou hru jsme předváděli. Odehráli jsme první zápas a je strašně brzy mluvit o něčem tak vzdáleném. Osobně si myslím, že tak kvalitních týmů, jako je Písek, v ČFL moc není. Pokud si všechno sedne, budeme mít šanci.

Kromě fotbalu se teď jistě soustředíte i na rodinu. Je to tak?

Ano, je to tak. Přítelkyně je v pátém měsíci, takže se strašně těším.