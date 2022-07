Branky: 8. Toth, 20. a 82. Lafata, 60. Dočkal – 49. a 59. Vlček.

Olešník: Tomášek – Toth, Vojta, Hezoučký, Miklík, Rajzl, Martinec, Nohava, Kalášek, Lafata, Dočkal. Střídali: Miřátský – Tomášek, Beko, Turek, Pešek.

Písek: Lukeš – Vokurka, Smola, Jelínek, Hadáček, Kalousek, Belej, Bílý, Malý, Stejskal, Vonášek. Střídali: Satrapa – Novák, Vlček, Kynkor, Běloušek, Voráček, Bicenc, Kotrba, Sajtl.

Čtrnáct dní před startem ČFL nastoupili oproti minulému duelu s béčkem Sparty Praha Písečtí v pozměněné sestavě. „Jsou poslední dva týdny do mistráku a samozřejmě chtěli trenéři vidět v pořádné minutáži i další hráče. Proto tolik změn v základní sestavě. Domácí hráče fotbal bavil, měli velkou posilu v podobě Bořka Dočkala. V prvním poločase jsme byli zcela bez šance a prohrávali o dva góly. Po změně stran jsme to obměnili a brzy vyrovnali na 2:2. Po naší chybě jsme však vzápětí inkasovali třetí gól a pak se ukázala sparťanská souhra Dočkal – Lafata a bylo to 4:2,“ shrnul utkání vedoucí píseckého týmu Miroslav Grobár a doplnil: „Zápas nám ukázal v pravý čas ještě značné nedostatky a máme do prvního mistráku co napravovat.“

Utkání se muselo všem fanouškům líbit, z obou stran se hrálo aktivně. „Je jasné, že Olešník je pro krajský přebor nadstandardním týmem. Ale pro nás velká facka a jak jsem již říkal, snad přišla v pravý čas, za minutu dvanáct,“ pochválil soupeře M. Grobár.

V píseckém dresu stále chybělo několik hráčů, kteří by měli patřit do kádru pro ČFL. „Ještě nebyli Koreš, Valenta a Mařík. Všichni jsou zranění. Tentokrát odkulhal s kolenem Franta Belej, tak uvidíme, jak bude vypadat. Zkrátka ti, co v Olešníku nastoupili, a trojice zraněných, to je základ, ze kterého se bude vybírat kádr pro sezonu. Je nás třiadvacet, do soutěže bychom měli jít s osmnácti či devatenácti hráči,“ doplnil Miroslav Grobár.