Po výhře 3:1 na pražském Vltavínu hostili fotbalisté FC Písek v dalším kole spolufavorita soutěže z Domažlic. V dresu hostů se představil i internacionál David Limberský, který pomohl svému celku ke třem bodům.

ČFL: FC Písek - Domažlice 1:3 (0:1). | Foto: Jan Škrle

„Domažlice ukázaly, že patří k favoritům soutěže. Byly lepší, fotbalovější, zkušenější a zaslouženě si odvezly všechny tři body,“ začal hodnocení utkání vedoucí píseckého týmu Miroslav Grobár a doplnil: „My se v prvním poločase prakticky k ničemu nedostali. Soupeř šel do vedení ze zbytečné penalty. Ve druhém poločase jsme se prvních sedm minut prakticky nedostali vůbec k míči. Druhý gól jsme dostali po rohovém kopu a třetí padl paradoxně po našem rohu. Soupeř po něm šel do brejku a střílel do prázdné brány. My stav korigovali až v samotném závěru utkání, trefil se náš nejmladší hráč Bílý.