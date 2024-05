/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Písku hostili v dalším kole Fortuna ČFL v páteční večerní předehrávce druhý tým tabulky, Jiskru Domažlice. Všechny tři body se stěhovaly na západ Čech.

ČFL: FC Písek - Jiskra Domažlice 1:2 (0:1). | Foto: Jan Škrle

FC Písek - Jiskra Domažlice 1:2 (0:1)

Góly: 90.+3 Belej – 16. Došlý, 85. Fillo. ŽK: 2:4 (Běloušek, Lerch – Teršl, Horváth - trenér, Procházka, Čihák). Rozhodčí: Švorc – Hlaváček, Glogar. Diváci: 320.

Sestavy - FC Písek: Lerch – Vokurka, Pech, Belej, Běloušek, Voráček, Dohnal, Štěch, Bartizal, Koreš, Kalousek.Náhradníci: Lukeš, Novák, Arzberger, Mařík, Sajtl, Baďura. TJ Jiskra Domažlice: Cherepko – Teršl, Mužík, Zajíček, Rychnovský, Došlý, Fillo, Dvořák, Svoboda, Čihák, Procházka.Náhradníci: Aubrecht, Jahn, Pavlík, Jedlička, Secký, Brych.

Písečtí fotbalisté se dostávají porážkou do problémů. V dalších víkendových zápasech se přez ně mohou přehnat další týmy, což by tým od Otavy dostalo pět kol před koncem sezony do velkých problémů.

Čtenářům Deníku přibížil utkání fotografiemi Jan Škrle.