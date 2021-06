Čtyřiatřicetiletý stoper kvůli desetizápasovému trestu od UEFA přišel o účast na šampionátu. Neuspěl ani u odvolací komise. Proti verdiktu se odvolal k mezinárodní arbitráži do Lausanne.

Reprezentanti se chtějí proti Skotům soustředit na sportovní stránku a nepřátelských reakcí ze strany domácích fanoušků se neobávají. "Co se týká Ondry a jeho kauzy, celý tým to samozřejmě vnímá. Byli bychom rádi, aby Ondra s námi mohl být. Ale zase motivace týmu není postavená takto. Převládá sportovní stránka. Motivace je zvládnout utkání, protože ho vnímáme jako velmi důležité, jestliže chceme hrát o postup ze skupiny," řekl v on-line rozhovoru asistent trenéra Jiří Chytrý.

"Doufám, že se ze strany skotských fanoušků nemáme čeho obávat, protože si nejsme vědomi, že bychom je měli něčím rozezlít. Kauza Ondry je samozřejmě nepříjemná. Z našeho pohledu ani není prokázaný ten rasový kontext, kolem kterého se to točí. Byli bychom rádi, aby se incident vyřešil spravedlivě pro všechny strany," upozornil Chytrý na to, že podle Kúdelových právníků UEFA dosud nepředložila o údajné rasistické urážce důkaz.

"Jedeme na Euro s tím, že se chceme soustředit na náš výkon. Určitě nevnímáme, že by tady byla nějaká nálada, která by do toho měla vtahovat nějakou konfrontační záležitost z naší nebo skotské strany. Jedeme tam hrát fotbal a doufám, že se nemáme čeho obávat. Nejsme si vědomi, že bychom tomu zavdali příčiny," dodal asistent Jaroslava Šilhavého.

Do hlediště Hampden Parku bude moci vzhledem k omezením proti koronaviru jen 12 tisíc lidí. Velká většina bude přát domácímu týmu, v hostujícím sektoru nejspíš budou jen Češi žijící v Británii.

Ani bývalý brankář Petr Čech nepředpokládá, že by březnový incident měl pondělní utkání na Euru poznamenat. "Myslím, že tím, že se to stalo v zápase s Rangers, se to týká spíš jen fanoušků Rangers. Na zápase národního týmu jsou i fanoušci ostatních klubů. Myslím, že věci z klubu se většinou nepřelívají do národních týmů. Takže si nemyslím, že by to mělo hrát nějakou velkou roli," řekl rekordman v počtu startů za českou reprezentaci.

"Fanoušci určitě budou nepřátelští v tom, že budou chtít vyhrát a budou tlačit svůj tým. Je to obrovská výhoda mít na Euru domácí prostředí. Určitě budou chtít využít tuhle výhodu. Ale nemyslím, že ta kauza ze zápasu Evropské ligy by měla nějak ovlivnit mistrovství Evropy národních týmů," dodal devětatřicetiletý člen vedení londýnské Chelsea.

Podle obránce Tomáše Kalase, který hraje za anglický druholigový Bristol, je téma rasismu na britských ostrovech vnímáno jinak než v Česku. "Na to, co se stalo, má každý svůj názor. Já samozřejmě hraju za Česko, Skotové se na nás možná dívají trochu jinak, ale nikdo z nás nepodporuje rasismus. My všichni jej odsuzujeme, nemá podle nás místo ve fotbale," uvedl Kalas.

"A nic na tom nemění fakt, jestli před zápasem poklekneme, nebo ne. Nemyslím, že by lidé měli hráče posuzovat podle toho, jaké gesto udělají na hřišti," dodal Kalas na otázku, zda český tým před zápasem poklekne na podporu hnutí Black Lives Matter (Na černošských životech záleží).