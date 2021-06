O dvanáct měsíců později, ale přece. Sláva je tu, v pátek se rozjede velký podnik. Fotbalové Euro 2020, kvůli čínskému koronavirovému neštěstí hrané v roce 2021.

I to umocňuje zvláštnost turnaje, jenž odstartuje duelem Turecka s Itálií na majestátním Olympijském stadionu v Římě.

Je tu zvláštní formát, zhusta kritizovaný. Hraje se v jedenácti městech ve stejném počtu zemí. To prosadil bývalý šéf evropské federace (UEFA) Michel Platini, který musel později odstoupit kvůli korupci.

Čech: Formát je noční můra

Pro tento nápad je to tak nějak symbolické, což potvrzuje i Petr Čech, slavný český gólman, nyní vysoký funkcionář v Chelsea.

„Od začátku nejsem příznivcem tohoto formátu. Fotbal se hraje pro lidi, jak jsem říkal, pro ně to bude noční můra s cestováním na zápas. Když pomineme pandemii a vrátí se to do normálu, takový formát bude fanoušky zabíjet,“ říká Čech nekompromisně.

Ale zpět k viru. Ten ovlivňuje Euro nejen časově. Jsou tu, jak už jsme si bohužel zvykli, mraky restrikcí. Vždyť některé týmy, Česka nevyjímaje, ani nebudou v centru dění. Na zápasy budou létat. To je spíš jako kvalifikace…

„I v Praze cítíme, že se mistrovství blíží, ale je to prostě jiné. Když tam dorazíte, dýchne to na vás. Všechno vyzdobeno symboly Eura, země tím žije. Ten pocit by byl silnější,“ přiznal Jiří Chytrý, asistent českého kouče Jaroslava Šilhavého.

Testy, testy, testy

Vedle toho budou žít všichni v napětí. Jak dopadnou testy? Nebude někdo pozitivní? Co s tím? Problémy s koronavirem mají aktuálně Španělé (covid plus byl slavný záložník a kapitán Sergio Busquets). Může to trefit kohokoli.

V případě většiny zemí by mělo platit pravidlo zvané Return to play. V překladu: Když bude někdo v průšvihu, maže do karantény, ostatní jdou znovu na testy. Jenže kupříkladu ve Skotsku, kde hrají základní skupinu Češi, to je jinak. Při jediném pozitivním hrozí izolace pro celé mužstvo.

Jak by se k tomu evropská federace (UEFA) postavila, není příliš zřejmé. Spoléhá se na zázrak…

Takový mirákl se ostatně už udál. Euro nebude bez fanoušků, to je krásná zpráva. Například v Budapešti na nový stadion Puskás Aréna, pojmenovaný po proslulém hráči, přijde dokonce 61 tisíc lidí. Paráda! Češi si v Glasgow užijí 12 tisíc fans, v Londýně o 9 tisíc více.

Ti budou sledovat, jak český mančaft uspěje.

Hodně napoví první zápas

„Rozhodně nejsme outsider,“ je přesvědčen před zápasy se Skotskem, Chorvatskem a Anglií záložník Antonín Barák. Ze šesti skupin postupují první dva a čtyři třetí týmy s nejlepší bilancí. Šance je tedy otevřená velmi slušně.

„O výsledku napoví první utkání se Skoty. Ten, kdo prohraje, už jen složitě bude bojovat o postup. Lehké to ale nebude, půjde o tvrdý zápas,“ dumá Luděk Mikloško, bývalý gólman národního mužstva.

„Roli tu bude hrát psychika i disciplína. Jak do toho vstoupí, a jak unesou některé rány ze strany soupeře,“ doplňuje.

Postup ze skupiny je první krok,“ potvrzuje Petr Fousek, předseda asociace. „Pak se uvidí,“ dodá. Tak tak. Poté, děj se vůle boží, jak by řekly naše babičky.