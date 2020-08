Co se cen jízdného týče, patří Praha mezi českými i evropskými městy k těm levnějším. Vedení města bude na podzim řešit ožehavé politické téma jak to bude dále?

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Jiří Koťátko

Zdražit jízdné v MHD, nebo zlevnit? Toto téma nyní rezonuje metropolí. A pozadu s nápady nezůstávají pochopitelně ani politici. Praha sobě, která má dopravu ve své gesci, navrhuje zdražit roční kupon, který nyní stojí 3 650 korun, o jednu „kačku“ denně navíc. Změna by platila od příštího roku. Posunout by se měl i věk, odkdy má cestující jízdné zdarma. Nyní je to 65 let.