Žena onemocněla během pár měsíců covidem již popáté

Ač od odborníků často slyšíme, že ten, kdo prodělal covid-19, by měl být zvláště v případě závažnějších příznaků tři měsíce imunní, onemocněla Radka Svobodová z Klatovska touto nemocí podle testů během pouhých tří měsíců hned pětkrát. Bylo to vždy stejné – měla pozitivní test, šla do karantény, měla negativní test, nastoupila do práce, měla pozitivní test, šla do karantény… A to pětkrát za sebou.

Pozitivní na covid-19, negativní, pozitivní, negativní... Celkem pětkrát za sebou to během několika měsíců zažila pendlerka z Klatovska. | Foto: Deník / Milan Kilián

Žena, která již pět let dojíždí jako pendlerka za prací do sousedního Německa, byla poprvé pozitivní vloni počátkem října. „Zaměstnavatel nařídil, že se všichni musíme testovat každý čtvrtek. Když jsem byla poprvé pozitivní, tak jsem nemoc vůbec nepociťovala, ale hned druhý den se mi udělalo špatně. Čtyři dny jsem prakticky jen spala, bolela mě hlava, měla jsem zimnici, byla jsem hrozně unavená. Když jsem se uzdravila, měla jsem negativní test a nastoupila do práce,“ vzpomíná Svobodová. Jenže v zaměstnání si pobyla jen pár dní a měla zase pozitivní test. Musela do karantény, to už podle svých slov žádné příznaky nepociťovala. Poté měla negativní test, a tak se vrátila do práce. Jenže záhy zase přišel pozitivní test a vše se opakovalo. „Do současné doby už jsem byla pětkrát pozitivní, pětkrát v karanténě a pak pětkrát negativní,“ zbilancovala žena, která vše doložila výsledky svých testů. Dodala, že není jediná, o kom ví, že měl covid-19 opakovaně. ODBORNÍCI: I TAK SE NECHTE OČKOVAT Podle ředitele Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje Michala Bartoše, který případ konzultoval s dalšími odborníky, neznamená pět pozitivních PCR testů automaticky, že pendlerka měla pětkrát covid-19. „Senzitivita testů je různá. On zachytí i mrtvé buňky covidu. Ve skutečnosti tedy nemusela covid-19 prodělat pětkrát, byť mohla, ale třeba jen dvakrát či třikrát,“ vysvětlil Bartoš. Dodal, že přesnou odpověď by dokázal dát jen hloubkový test. Podnikatel sbalil miliony a utekl do Thajska. Teď mu hrozí deset let vězení Přečíst článek › S tím, že mohla být žena v karanténě tedy někdy zcela zbytečně, se podle něj nedá nic dělat. „Do současné doby nikdo nic lepšího nevymyslel. Navíc epidemiologické šetření není jen o tom, zda člověk vyšel pozitivní či negativní, ale i o souvislostech – s kým se setkal, zda má potíže a podobně. Musí se to vyhodnocovat případ od případu,“ upozornil Bartoš s tím, že je třeba se ze všech dosavadních zkušeností poučit. Potvrdil, že lidí, kteří během několika měsíců byli opakovaně pozitivní na covid-19, je více. I když případy, jako je ten pendlerky z Klatovska, nahrávají odpíračům očkování, ředitel plzeňské hygienické stanice ho rozhodně doporučuje. Mimo jiné proto, že závažnějších průběhů je nyní podle něj více než loni na jaře při první vlně. „I při vědomí toho, že vakcína není sto-procentní, že byla vyvinuta v relativně v krátkém čase a že vakcíny různých výrobců mohou mít různou účinnost, tak podle informací, které máme, je šance, že se člověk nakazí, výrazně nižší, než u toho, kdo se očkovat nenechá,“ vysvětlil Bartoš. Dodal, že vyloučit to, že covid-19 prodělá i někdo očkovaný, se stoprocentně nedá.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu