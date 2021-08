Investoři potřebují strategický pozemek ve vlastnictví Jáchymova. Právě v jeho katastru má totiž Skywalk stát. Proto se prodejem mělo zabývat jáchymovské zastupitelstvo. Na jednání ale možná ani nedojde. Odpůrcům Skywalku se totiž podařilo nashromáždit dostatek podpisů, aby mohli vyhlásit referendum.

"Pro vyhlášení referenda jsme potřebovali třicet procent podpisů, tedy 577, což v podstatě máme," uvedla opoziční jáchymovská zastupitelka Lada Baranek. Aby odpůrci zamezili výstavbě, musí se referendum konat ještě před odsouhlasením prodeje pozemků, tedy před zářijovým jednáním zastupitelstva. "Jsme si toho vědomi. Proto víme, že co nejdříve musíme požádat o svolání mimořádného zastupitelstva, abychom to do toho září stihli," poznamenala Baranek.

Tato informace rozhodně nepotěšila majitele Skiareálu Klínovec Zemana. "Podpisy dali dohromady? Nebudu to raději ani komentovat," posteskl si podnikatel.

Nadšen ze zlomu událostí není ani starosta Jáchymova Bronislav Grulich. Od Skywalku si vedení města hodně slibovalo - především nastartování potřebných investic, které by nakoply vybydlený a zchátralý Jáchymov. Město mělo na základě smlouvy s investorem navíc každý rok získat jeden milion do rozpočtu. "Že se odpůrcům podařilo získat podpisy, je pro mě zcela nová informace. Pokud si lidé Skywalk nepřejí, tak se stavět holt nebude. Když referendum stihnou odpůrci ještě před prodejem pozemku, tak bod samozřejmě stáhneme," reagoval starosta Grulich.

Výstavba budí vášně

Prodej strategických pozemků byl přitom posledním ze dvou bodů, které zbývaly investorovi před vydáním stavebního povolení. Tím druhým bylo doladění smlouvy s Českými Radiokomunikacemi, které provozují klínovecký vysílač. Pokud by šlo vše hladce, stavební povolení na Skywalk mohlo být vydáno do konce letošního roku.

Výstavba stezky v oblacích budí v Krušných horách vášně už několik měsíců. Na základě připomínek doznal původní návrh vyhlídkové věže řady změn. Její celková výška se snížila, díky čemuž už nemá zastínit dominantu Klínovce, místní rozhlednu.

„Dominantou po zapracování připomínek zůstane rozhledna. Vrchol Stezky v oblacích má nakonec být o desítky metrů nižší než ona. Posunuli jsme i samotné umístění věže, a to o půl kilometru níže,“ uvedl letos v květnu Zeman. Skywalk není jen adrenalinovou záležitostí. Na Moravě je věž vysoká 55 metrů. Ti odvážnější mohou k cestě dolů využít 101 metrů dlouhý nerezový tobogan s okýnky. Stezka v oblacích nabízí i výhledy z výšky do okolí.