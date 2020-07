„Jde mi o kvalitní průjezdnost MHD, bezpečnost pěších a kvalitu veřejných prostranství. To je má vize, kam má doprava v centru směřovat,“ komentoval své návrhy Scheinherr. Praha podle něj reaguje po vzoru světových metropolí na „pomalu odeznívající koronakrizi zpřístupňováním ulic a otevíráním veřejného prostoru ve prospěch chodců“.

Scheinherr se už na jaře pokusil úplně uzavřít průjezd Smetanovým nábřežím od Národního divadla ke Karlovým lázním. Po námitkách, které zaznívaly i z řad koaličních Spojených sil pro Prahu, následoval prozatímní kompromis, díky němuž zůstává úsek uzavřený pouze od 6. do 22. hodin a v noci je opět průjezdný.

Vjezd jen pro rezidenty

Podle čerstvého návrhu by měla ze Smetanova nábřeží, Karmelitské ulice i dalších centrálních lokalit zcela zmizet auta, která tudy pouze projíždějí. Vjezd by byl povolen jen rezidentům s parkovacím oprávněním z první, druhé nebo páté městské části či vozům se souhlasem magistrátu. Zachovaná má být i možnost zajet do těchto oblastí na návštěvu nebo „něco vyzvednout“.

Docílit toho chce Scheinherr podmínkou návratu stejnou trasou. „Například řidič, který pojede na Mariánské náměstí, bude muset přijet od Rudolfina a opět se vrátit zpět tím samým směrem,“ dodal Scheinherr.

Rozdílné cesty k dosažení stejného cíle

Zdroj: DENÍK/Jan ProkešDotčené městské části nejsou a priori proti náměstkovým plánům, ale požadují další sběr a analýzu dat o průjezdnosti vozidel v inkriminovaných místech. Podle radního pro dopravu Prahy 1 Richarda Bureše (ODS) je nejprve třeba „pomocí tvrdých dat zjistit, jak se jaký nápad projeví na dopravě a jestli by vůbec jednotlivé opatření mělo smysl“.

Podle Bureše je třeba známá data o počtech projíždějících aut porovnat s registrem parkovacích oprávnění. Na Malé Straně už přitom monitoring probíhá delší dobu, zatímco u Karlova mostu jsou měřící kamery instalované čerstvě. Podle magistrátních dat používají obě nábřeží z 85 % lidé cestující v tramvajích a chodci. Na tranzitní automobilovou dopravu, kterou chce vedení města omezit, připadá pouhých pět procent.

Bureš by chtěl v Scheinherrově plánu upravit detaily, jako je například nemožnost odbočit z Vítězné ulice směrem na Smíchov. Praha 1 by také ráda urychlila výstavbu „zajíždějících“ sloupků v „čistě rezidenčních ulicích“ jako je Betlémská, Jilská, Konviktská atd.

„Na potřebě chránit tyto ulice před tranzitní dopravou se podle mě shodnou všichni. Rozdíl vidím v cestě, jak toho dosáhnout,“ dodal Bureš. Podle Scheinherra je třeba sáhnout k omezením i na hlavních nábřežních trasách, kde se v úzkých úsecích „štosují tramvaje“.