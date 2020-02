„Neexistuje posílat Terku na tenis samotnou! Chodí ho hrávat do Greenparku v univerzitním areálu v ulici Fráni Šrámka a na podzim se také stala oběti přepadení. Pustily se do ní tři mladé slečny tmavší pleti,“ konstatuje Tomáš z Poruby. Incident ale podle něj není hlášen policistům, jelikož školačka (12) svůj mobil i tašku ubránila.

„Za bílého dne ji napadly, koply do břicha, přetahovaly se s ní o ty věci. Terka taky kopala a lupičky utekly. Pak nám s brekem volala,“ popisuje Tomáš s tím, že i tato událost před budovou Pedagogické fakulty Ostravské univerzity má náhodné svědky. Hrdinu, co by se přepadené zastal, nikoliv… jako případ Sebastiána oloupeného na zastávce.

Malou tenistku nyní dvakrát týdně na tréninky raději vozí. Příbuzní se střídají a znamená to pro ně, pomineme-li náklady za pohonné hmoty, zejména časovou ztrátu. „Snad 99,9 procent dětí přichází s doprovodem. Není dobré, aby byly samy za tmy na ulici,“ vzkazují z kurtů. O případu Terky ví, je prý jediný. Další trable se zločinci tu neevidují.

Že na téma bezpečí na ulicích – nejen v obvodu Mariánské Hory a Hulváky – obyvatelé Ostravy slyší, dokládají reakce na informace o přepadání v okolí Mariánského náměstí. Na webu se o ně za pět hodin zajímají na tři tisícovky sledujících. Za stejnou dobu přibývá i čtyřiapadesát komentářů. Třeba zdůraznit, že korektních, vůbec ne rasistických.

Od pejskařů k problémovým ulicím

Místo pachatelů si spousta diskutujících bere „na paškál“ strážce zákona a pořádku (kteří ovšem v posledním případě mají úspěch v podobě zadržení pachatelů). Doporučují jim mj. zaměřit pozornost od pejskařů k problémovým ulicím. Hana Pšenicová se ale policie zastává, navrhuje ji lépe platit, aby jí bylo v uniformách i v civilu více.

„Mě spíše zaráží ta lhostejnost okolí. Myslím že většina Ostraváků dobře ví, kdo to dělá, a kterým místům je lepší se vyhnout. Zkuste to ale říct nahlas…“ uvádí Radim Holuša. „To nevíte, že jsou u nás hosté? Můžou vše…“ podotýká Emilie Winklerová.

A řada lidí připomíná, že napadání z jejich strany bývá i na školách.