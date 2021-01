/VIDEO/ Tak polez! To je zřejmě nejčastější věta, která v průběhu soboty zaznívá na ledové stěně ve Víru na Žďársku. I když se teploty celý den pohybují nad nulou, na radosti to lezcům neubírá. „Jsme tady hrozně spokojení. Už nám to chybělo,“ potvrzuje Martina Vaváčková z Prahy, která sem přijela s kamarády z Vysočiny.

Horolezci na ledové stěně ve Víru. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Nepopírá však, že téměř jarní počasí je na stěně znát. „Je to mokré, teče to, ale jsme rádi za to, co je. Je to jiné než, když je mínus deset, patnáct stupňů. Led má různé vlastnosti. Když je velká zima, tak je mnohem křehčí a když do něj člověk zarazí cepín, více se tříští. Dnes naopak drží parádně, někdy až moc. Všechny podmínky mají něco pro sebe,“ popisuje mladá sportovkyně.