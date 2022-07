Kam kvůli tomu vyrážíte? Vydávám se do různých oblastí v Česku, ale i do Rakouska. V průměru urazím dvě stě kilometrů. Vždy hledám takové místo, kudy bouřka půjde, abych ji mohl předběhnout nebo dostihnout. Její směr určuji podle radaru. Bouřky se většinou pohybují ze západu nebo jihozápadu. Nejlepší místo odkud se dají fotit supercely, je z jihovýchodní strany, kdy jdu k bouřkám z boku až zezadu. Z tohoto pohledu je vidět jejich nejhezčí struktura. Klasické bouřky pak vyniknou nejlépe na jejich čele.

Co od lovu očekáváte? Pěkné fotky a vyhodnocení, jak budou bouřky postupovat či jak budou silné. S kolegy vytváříme experimentální předpovědi pro lidi a další skupiny lovců bouřek, kteří nejsou součástí žádné organizace. Chceme jim sdělit, jak to vidíme my, jestli něco přijde. Není to ale varování. To vydává Český hydrometeorologický ústav. Upozorňují především na bouřky doprovázené nebezpečnými jevy jako jsou kroupy, silné nárazy větru či tornáda.

Jak váš příběh s lovem bouřek vlastně začal? Na střední škole jsem si přál být členem lovců bouřek, abych jen nekoukal z okna, když něco přijde, ale mohl jsem se tomu více věnovat. Před dvanácti lety jsem se přidal k neziskové organizaci Czech Thunderstorm Research Association, která se věnuje lovení bouřek a průzkumu meteorologických jevů v Česku. Poznal jsem tam lidi se stejnými zájmy a nyní společně vyrážíme do terénu. Začínal jsem jako stormspotter. Aktuálně jsem stormchaser.

Jaké vybavení používáte?

Koníček se mi docela prodraží, ať už v ceně nafty nebo potřebného vybavení. Každý lovec bouřek musí mít dobrý foťák. Dále používám tablet k zobrazení radarových snímků či aktualizací předpovědí počasí, trigger, neboli zařízení pro focení blesků, mobilní anemometr pro měření nárazů větru před bouřkou, na čele bouřky nebo při vichřicích.

Podařilo se vám zachytit nějaké zajímavé atmosférické jevy?

Mám pěkné snímky supercel, jejichž struktury jsou velmi fotogenické. Jedná se o specifickou bouřkovou buňku, která rotuje kolem své vertikální osy a v některých situacích při ní mohou být vidět i atmosférické víry neboli tromby, které většinou nedosahují země. Pokud se vír země dotkne, je již klasifikován jako tornádo. Ve většině případů vzniká právě v supercelárních bouřích.

Jaká pravidla dodržujete, aby to bylo bezpečné?

Moje práce končí s prvními kapkami, protože s nimi přichází silné nárazy větru. Nebezpečná je především blesková aktivita v bouřce, kterým se snažím vyhnout, stejně tak jako kroupám. V poslední době bývají supercely opravdu silné a dokáží vyprodukovat kroupy v řádu čtyř až pěti centimetrů.

Vypravil jste se loni na jižní Moravu, kde v červnu řádilo tornádo?

S kolegy jsme tam vyjeli přesně v ten den, ale tornádo jsem nechytil. V ten okamžik, kdy se spustilo, jsem byl mezi Brnem a Břeclaví někde u Hustopečí. Jeden z mých kolegů dokonce tornádu utíkal. Do zasažené oblasti jsem přijel s dvouhodinovým zpožděním, abych zdokumentoval, co se tam vlastně odehrálo. Na první pohled to byla katastrofa.

Jak byste vyjádřil sílu tohoto tornáda?

Mělo průměrnou rychlost větru přibližně tři sta kilometrů za hodinu, ale dosáhlo i 350 kilometrů. To odpovídá druhému nejvyššímu stupni F4 na Fujitovy stupnici, která slouží k měření síly tornád. V Česku, ale i v Evropě, se jednalo o ojedinělý meteorologický jev. Nepočítám s tím, že by se mělo vytvořit někdy v dohledné době znova.

Lze podle vás tornádo předpovědět?

Strašně špatně se to odhaduje. Dopředu můžeme podle modelů maximálně odhadovat, že existuje nějaká šance na jeho výskyt. Nedá se však přesně určit místo, čas ani síla. Na extrémní bouřkové situace upozorňujeme na našich facebookových stránkách Czech Thunderstorm Research Association, kde předpovědi postupně aktualizujeme.

Kolik tornád bylo letos klasifikovaných na jižní Moravě?

Vím o jednom v Lanžhotě na Břeclavsku. V České republice už byla celkem tři o síle F0 a F1. Zdaleka nebyla tak silná jako to loňské, které bylo velmi výjimečné. I tak však dokázala udělat škody na domech a porostu.

Sledují lidé v poslední době více počasí?

Zlom nastal právě po loňském tornádu na jižní Moravě. Od té doby pozorujeme velký nárůst lidí, kteří se začali více zajímat o počasí, ať už se jedná o sledování oblačnosti nebo nebezpečných jevů. Na facebook nám posílají fotky z jejich oblastí, že se něco řítí, protože mají od jisté doby větší obavy, co nastane. Je dobré, když jsou lidé na pozoru, ale na druhé straně není potřeba se obávat každé bouřky, která se tu vytvoří.

Kam je ideální se schovat při tornádu?

Určitě nechodit do sklepa. Tam hrozí, že lidi zavalí sutiny z domu zasaženým tornádem. Doporučuji jim schovat se ideálně do koupelny nebo do místnosti bez oken a přečkat tam.

Odkud se vzali lovci bouřek?

Kořeny jsou ve Spojených státech amerických. Některé tamní části se hovorově označují jako Tornado Alley neboli ulička tornád. V těchto oblastech totiž dochází k jejich velmi častému výskytu. V Česku se toto odvětví začalo rozvíjet v posledních desítkách let a zájem je rok od roku vyšší. Lidé věnují více času pozorování meteorologických jevů a snaží se i něco o počasí nastudovat.

Zdroj: Tomáš ZatloukalKdo je Tomáš Zatloukal



* Je mu 28 let



* Bydlí v Brně



* Pracuje jako servisní technik ve zdravotnictví



* Je lovcem bouřek neboli stromchaser - ve volném čase vyráží i stovky kilometrů, aby zdokumentoval přicházející bouřky, supercely či tornáda



* Patří mezi členy neziskové organizace Czech Thunderstorm Research Association, která se věnuje lovení bouřek a průzkumu meteorologických jevů v Česku