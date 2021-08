Drážní inspekce na místě provádí šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události. Škodu upřesnila na 10,3 milionu korun. Provoz na železniční trati by měl být částečně obnoven v neděli, nejspíše po poledni.

„Ve 13.28 hodin se v Němčicích nad Hanou srazil lokomotivní vlak jedoucí z Havlíčkova Brodu do Ostravy s osobním vlakem jedoucím z Olomouce do Nezamyslic. V důsledku srážky vykolejily dva vozy osobního vlaku a byly zraněny dvě osoby,“ informoval mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.

Došlo k bočnímu střetu lokomotivního vlaku jedoucího z Havlíčkova Brodu do Ostravy a osobního vlaku mířícího do Nezamyslic, a to na výhybce.K čemu přesně došlo, zda se jednalo o nedovolenou jízdu nebo jinou příčinu, to je předmětem šetření.

„Drážní inspekce na místě provádí šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události,“ sdělil po 17. hodině Martin Drápal.

Škody jsou obrovské

Drážní inspekce zpřesnila škody způsobené kolizí. Ty přesahují 10 milionů korun.

„Tři miliony na osobním vlaku, pět na lokomotivě a 2,3 miliony je škoda na trati,“ upřesnil mluvčí inspekce.

Došlo k bočnímu střetu lokomotivního vlaku jedoucího z Havlíčkova Brodu do Ostravy a osobního vlaku mířícího do Nezamyslic, a to na výhybce. Po kolizi vykolejil minimálně jeden z vozů osobního vlaku.

„K čemu přesně došlo, zda se jednalo o nedovolenou jízdu nebo jinou příčinu, tyto informace ještě nemám k dispozici,“ sdělil po 17. hodině Martin Drápal.

Drážní inspekce již zpřesnila škody způsobené kolizí. Ty přesahují 10 milionů korun.

„Tři miliony na osobním vlaku, pět na lokomotivě a 2,3 miliony je škoda na trati,“ upřesnil mluvčí inspekce.

Zranění utrpěli dva lidé

Podle mluvčí Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje Lucie Mikiskové utrpěli zranění dva lidé. Oba byli převezeni do nemocnice.

„Ošetřili jsme strojvedoucího, který utrpěl otřes mozku. Letecká záchranná služba jej transportovala do traumacentra Fakultní nemocnice Olomouc. Druhý zraněný byl cestující. Muž středního věku má po nárazu pohmožděný hrudník,“ sdělila Olomouckému deníku.

Hasiči evakuovali z osobního vlaku několik cestujících. Ven pomáhali také personálu.

„Evakuovali jsme pět cestujících a personál vlaku,“ informoval mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje Radek Buryánek.

Aktualizace k mimořádné události v Němčicích: zraněné jsou 2 osoby, předběžný odhad škod je u obou dopravců vyčíslen dohromady na 8 mil. Kč, na infrastruktuře na půl milionu Kč. pic.twitter.com/Nx1TkhtMo0 — Správa železnic (@Spravazeleznic) July 31, 2021

Náhradní doprava

Provoz na trati je v úseku Nezamyslice - Kojetín přerušen.

České dráhy zajišťují pro cestující náhradní autobusovou dopravu. Podle mluvčí Správy železnic Nela Friebová by měl být obnoven provoz na trati v Němčicích nad Hanou v neděli. Přesnější čas bude upřesněn.

„Na místo jede z Brna nehodový jeřáb a následně začne odklízení lokomotivního vlaku a osobního vlaku. Poté bude možné přistoupit k opravám,“ sdělila Olomouckému deníku před 19. hodinou mluvčí.

Správa tratí odhaduje, že na zprovoznění alespoň jedné koleje bude potřebovat zhruba 10 hodin.

„Předpoklad je, že k částečnému obnovení provozu by mohlo dojít během zítřka, spíše v odpoledních hodinách,“ sdělila Nela Friebová.