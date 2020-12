Úhyn ryb to ale na rozdíl od zářijové otravy kyanidem podle České inspekce životního prostředí (ČIŽP ) nezpůsobilo.

„Pokračujeme v šetření příčiny a zdroje kontaminace, spolupracujeme s ostatními složkami. Žádné úhyny ryb ani jiných živočichů nebyly dosud potvrzeny. Analýzy a hodnoty rozborů vody nebudeme blíže komentovat, protože jsou důležité pro další šetření,“ dodal ředitel ČIŽP Erik Geuss.

Zářijový únik kyanidů, při němž vymřela rybí populace asi na 40 kilometrech toku, stále vyšetřují kriminalisté: zásadní má být znalecký posudek, který by měl přispět k určení viníka. Policie by jej měla dostat do 20. prosince. Z „rožnovské“ výpusti uniklo do řeky už v závěru října také nadlimitní množství niklu.

Dusitany podle ČIŽP vznikají ve vodách při biochemické oxidaci amoniakálního dusíku, proto patří mezi významné indikátory znečištění přírodních vod. U ryb pronikají do krevní plazmy i do červených krvinek, kde se vážou na barvivo hemoglobin, což se projevuje hnědým zbarvením krve a žaber a současně se snižuje kapacita krve pro transport kyslíku.

Na stejném místě jako minulý týden se hladina řeky zpěnila koncem října. Výsledky rozborů prokázaly ve vodě zvýšený výskyt niklu, který není podle ČIŽP pro člověka významně toxický.

Policie i ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) označili už dříve kanál vedoucí z továrního areálu v Rožnově pod Radhoštěm za možný zdroj zářijové havárie, kdy do řeky unikly kyanidy.

Vedoucí odboru životního prostředí a výstavby rožnovského městského úřadu Věra Šulová uvedla, že je kanál řádně povolenou stavbou, která vznikla při výstavbě továrny na barevné obrazovky Tesla.

K vypouštění odpadních vod do řeky Bečvy z areálu vydal podle mluvčí rožnovské radnice Petry Graclíkové povolení krajský úřad. Firma Energoaqua (EA) má pak podle ní provádět jednou za 14 dní rozbory vypouštěných vod.

"Dle informací poskytnutých médiím, firma Energoaqua vypuštění kyanidů vylučuje," uvedla Graclíková.

Rožnovská místostarostka Kristýna Kosová (Zdravý Rožnov) se ohradila proti případnému spojování říjnového a listopadového úniku chemických látek do řeky s dosud nevyšetřeným únikem kyanidu.

"Podle svědectví rybářů, kteří byli v okamžiku havárie na místě, se úhyn ryb s výústí kanálu z Rožnova pod Radhoštěm přímo spojit nedá. Nechci nijak bagatelizovat menší úniky do Bečvy z EA, jeden z nich šetří náš úřad, ale jejich závažnost byla výrazně nižší, nejsou to události, které by mohly poškodit zdraví. S ohledem na opakované události ale budeme chtít prověřit stav kanálu i pro naše potřeby,“ uvedla Kosová.

Kyanid vypustil do Bečvy neznámý pachatel 20. září, případ vyšetřují vsetínští kriminalisté. Závažná ekologická havárie postihla řeku v úseku pod Valašským Meziříčím až po Přerov.

Podle odborníků kyanid poškodil celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy na zhruba 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři více než 40 tun ryb.