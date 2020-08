Dle informací z místa jedna žena nepřežila; ošetřovatelku, která utrpěla zranění, převezli záchranáři do mělnické nemocnice. Další tři pacienty ošetřovali záchranáři na místě. Středočeská záchranka však pohlaví zemřelého člověka nepotvrdila. „Naši záchranáři tam zasahovali, bohužel konstatovali smrt jedné osoby. Dále jsme ošetřili další tři osoby,“ podotkl Petr Mach ze středočeské záhranky. V jednom případě šlo o silné nadýchání zplodin hoření, pacienta převezli do mělnické nemocnice. „Další dvě osoby jsme po ošetření ponechali na místě,“ uvedl.

Plně rozvinuté plameny, jejichž řádění se omezilo na jediný pokoj v nejvyšším patře členitého čtyřpodlažního objektu, se podařilo poměrně rychle zdolat. Došlo nicméně na evakuaci na shromaždiště osob, což se týkalo 74 lidí. Hasiči kvůli potřebě většího nasazení sil vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu.

Do akce, jež byla podle slov mluvčího středočeských hasičů Jaroslava Gabriela i značně fyzicky náročná, se zapojilo osm jednotek, a to včetně mezikrajské výpomoci. Na místo také byli povoláni členové týmu posttraumatické péče, aby obyvatelům poskytli psychickou podporu. Hasiči společně s vedením domova a radnicí řešili i náhradní ubytování pro 18 lidí z nejvyššího patra zasaženého zplodinami hoření a dalších pokojů pod místem požáru, jež po hasebním zásahu, kdy jimi protekla voda, zůstanou dočasně neobyvatelné.

Jaká je nyní situace, ale nechtěla ředitelka zařízení Blanka Dvorščíková komentovat. Jak se ale do budovy budou, či nebudou vracet klienti, popsali hasiči. „Klienti jsou nyní zajištěni, část jich rozvozily sanitky do tří nemocnic v Mladé Boleslavi, Mnichově Hradišti a v Mělníku. Pro část z nich přijeli příbuzní a vzali si je do domácí péče,“ uvedl Jaroslav Gabriel, mluvčí středočeských hasičů. Očekává se, že část klientů se bude moci vrátit do svých pokojů, tedy těch nezasažených ohněm – ostatní stráví nějaký čas v nemocnicích. „Ne kvůli zranění, ale aby jim byla zajištěna péče, která jinde není možná,“ vysvětlil Jaroslav Gabriel.

Pokud by se ukázalo, že se do svých pokojů nebudou moci vrátit ještě někteří z pohyblivých klientů, nabídl pomoc krajský úřad: přechodné ubytování v zařízeních poskytujících sociální služby, která provozuje kraj.

Mluvčí Gabriel uvedl, že jak k příčně požáru, tak ke způsobené hmotné škodě se zatím nelze konkrétněji vyjádřit. „Příčinou vzniku požáru se zabývají příslušníci Hasičského záchranného sboru. Mělničtí policisté s hasiči spolupracují a zabývají se všemi okolnostmi události. Případ je nadále předmětem policejního šetření,“ dodala policejní mluvčí Lucie Nováková.

STŘED. ČECHY - Na Mělnicku v obci Mšeno došlo v ranních hodinách k požáru v domově seniorů. Na místě probíhá evakuace osob. Zasahují všechny složky IZS.#policiestc — Policie ČR (@PolicieCZ) August 13, 2020

Pět hasičských jednotek vyjelo k požáru do domova seniorů do Mšena. Na místo míří členové týmu posttraumatické péče. Velitel zásahu řeší náhradní ubytování. Na místě je jedno úmrtí. pic.twitter.com/tvPS4yCpF9 — HZS ScK (@HZS_ScK) August 13, 2020