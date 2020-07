Psovi zachránil život mladíkův otec, známý plzeňský lékař, který kvůli stavu zvířete kontaktoval plzeňskou veterinární kliniku.

„Artuš se k nám dostal zhruba před čtrnácti dny po domluvě s otcem majitele, který se už nechtěl koukat na to, jak pes vypadá. Do ordinace ho přivedli úplně apatického, hubeného, se zlomenou stehenní kostí na zadní noze a s nekrózami, které měl za krkem a na zádech. Má také defekt rohovky a při příjmu měl oko úplně modré, to už se ale dnes dobře hojí," řekla Deníku veterinářka Markéta Janoušková z plzeňské veterinární kliniky Kleisslova. Veterináři museli Artušovi nohu znovu zlomit a operovat. „Když jsme ho přispávali na operaci, našli jsme ještě další nekrózy na stehnech,“ dodala lékařka s tím, že se s podobným případem ještě nesetkala.

Martina Š. se redakci zkontaktovat nepodařilo. Podle lidí z jeho okolí jde ale o člověka, který se chová psychicky nevyrovnaně, pravděpodobně je uživatelem drog. Není vyloučeno, že Artuš není prvním psem, na němž měl dělat lékařské pokusy, údajně měl něco takového zkoušet již v minulosti s jinými zvířaty. To ale bude práce pro policii, která se již případem zabývá. Vzhledem k tomu, že šetření je na začátku, nechce ale uvádět žádné podrobnosti, jak Martin Š. se zvířetem zacházel. „Věc byla pro svoji závažnost postoupena z obvodního oddělení na službu kriminální policie a vyšetřování městského ředitelství, kde se případu věnuje specialista na danou problematiku. Pětadvacetiletého muže prověřujeme pro podezření ze spáchání přečinu týrání zvířat,“ uvedla jen policejní mluvčí Veronika Hokrová.

Lékařská fakulta v Plzni odmítá, že by měla s pokusy Martina Š. na jeho zvířeti cokoli společného. „Student v Biomedicínském centru pracoval v oblasti analýzy bakterií, nikdy se nepodílel na pokusech s experimentálními zvířaty, nikdy neměl přístup do laboratoří a prostor, kde se experimenty se zvířaty provádějí. V centru se provádějí pouze experimenty schválené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Odbornou komisí pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat Lékařské fakulty v Plzni a používanými druhy experimentálních zvířat jsou laboratorní myši, potkani a prasata,“ informoval Deník proděkan fakulty Milan Štengl a dodal: „Studentovi byl aktuálně zablokován veškerý přístup do prostor Biomedicínského centra, s dalšími kroky fakulta vyčká výsledků šetření orgánů činných v trestním řízení.“

Poté, co se informace o případu objevily na různých webech a začaly se šířit po sociálních sítích, předávali si lidé v diskusích mladíkovo jméno, adresu i telefon, někteří mu přitom vyhrožovali odplatou.

Pozitivní je, že stav Artuše se lepší. „Má zájem o okolí i o žrádlo. Vyhojuje se. Je žravý, veselý, aktivní, akorát neumí být sám, v kotci mu je smutno, proto za ním neustále chodíme," popsala psův současný stav Janoušková s tím, že počítá ještě se třemi týdny léčby. „Pak bych se chtěla domluvit a vzít si ho do náhradní péče, abych ho mohla dále ošetřovat," sdělila veterinářka.