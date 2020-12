Mezinárodní společnost Astra Zeneca, která na vývoji vakcíny pracuje s odborníky z Oxfordské univerzity, si nakonec místo východočeské metropole vybrala centra mimo Českou republiku. „Společnost Astra Zeneca zjistila, že pro průkaz efektivity jí bude stačit zařadit méně dobrovolníků – tedy asi jen 30 tisíc, a tak studie poběží dále v USA, nověji v Německu, UK, Itálii a Španělsku,“ uvedl ředitel COCM, profesor Jiří Beran, podle něhož by to byla prestižní záležitost pro celou Českou republiku.

„Je to obrovská škoda, protože společnost Astra Zeneca je jedinou evropskou farmaceutickou společností, která se dostala ve vývoji opravdu daleko a tak účast v hlavní studii by byla pro naše centrum velmi prestižní.“

To, že hradeckému centru utekla tato lákavá nabídka na nečekaně a na poslední chvíli, svědčí fakt, že centrum v minulých týdnech rozesílalo potenciálním uchazečům dotazníky a s testováním chtělo začít v průběhu prosince.

Podle profesora Berana však stále existuje možnost, že se nakonec přeci jenom Hradec na mapu testovacích míst v budoucnu dostane. „Společnost Astra Zeneca by chtěla provést další studie a ráda by využila i různá centra v Evropě, a tak existuje možnost, že budeme zapojeni do některých dalších sledování,“ doufá profesor Beran. O vývoj vakcíny se nyní snaží hned několik farmaceutických firem. Kromě zmiňované Astra Zeneca jde například o firmy Janssen Pharmaceutica a Pfizer / BioNT.