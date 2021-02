"Kolik lidí ještě musí umřít, než je začnete vozit do Německa,“ křičeli lidé na ministra zdravotnictví Jana Blatného, který přijel řešit kritickou situaci v chebské nemocnici v souvislosti s covidem. Srotili se kolem nemocnice s transparenty s hesly: „Vaše lži ohrožují životy, Úplně nejhorší stojí za svými zdravotníky, Otevřete hranice sanitkám, Zelená karta pro sanitku.“

Ministr ubezpečoval, že se situací zabývá. „Uděláme vše proto, abychom sehnali tři lékaře s atestací z interny, kteří by pomohli chebské nemocnici,“ řekl Blatný.

Chebská nemocnice se dlouhodobě potýká s nedostatkem personálu při léčení pacientů s covidem a lékaři museli přistoupit už i k selekci pacientů. Kapacita lůžek i plicních ventilací nedostačuje náporu. Volá se proto po převozech pacientů do sousedního Saska. K tomu je ale nutný souhlas vlády, premiér Andrej Babiš a ministr zdravotnictví ale zatím prosazují vnitrostátní převozy. Na jejich neefektivitu upozorňuje petice, kterou podepisují lékaři, Chebané i známé osobnosti.

„Nepřijeli jsme do Chebu na žádnou kontrolu, všichni si uvědomujeme, jak složitá je tu situace a chceme pomoci. Během jednání s vedením kraje a nemocnice jsme, myslím, našli cesty, jakými do budoucna řešit situaci v Karlovarském kraji, která je dána přetížením nejen této nemocnice, ale složitou situací v kraji," uvedl ministr.

Dodal, že hovořili i o možnosti spolupráce se SRN, která je stále otevřená. "Pravidelně se bavíme s konzuly i vedením spolkových zemí. Kapacita německých nemocnic je ale podobná jako v Česku, proto by převoz několika málo pacientů nevyřešil situaci zdejší nemocnice. Jsou to desítky pacientů, které je třeba převážet. Zatím je v Česku jako celku stále uspokojivé množství lůžek. Dva vrtulníky, které převážejí pacienty do jiných nemocnic, budou moci létat i v noci," ujistil s tím, že udělá vše proto, aby byla zajištěna úhrada transportů německých pacientů do SRN tam, kde je to zapotřebí. "Dohodli jsme se také na tom, že budeme hovořit o tom, jaká je situace pro pendlery v Karlovarském kraji. V současné době, kdy je nesmírně vysoký výskyt onemocnění na obou stranách hranice, je třeba se k tomu nějakým způsobem postavit. A ve spolupráci s národním lůžkovým dispečinkem nebudeme transportovat jen pacienty v závažném stavu, ale budeme transportovat pacienty v rámci České republiky tak, aby byla vždy zajištěna dostatečná kapacita volných lůžek v chebské i dalších nemocnicích v kraji," konstatoval ministr.

Situace v chebské nemocnici graduje déle než čtrnáct dní

„Počet nově přijatých pacientů s nemocí covid-19, kteří vyžadují intenzivní péči, je stále velmi vysoký, zatímco zdravotnický personál byl posílen minimálně. Lékaři i zdravotní sestry jsou už v podstatě za hranou svých fyzických i psychických sil,“ řekl před několika dny primář interny Stanislav Adamec, který o situaci promluvil jako úplně první už v polovině ledna. Připustil, že je nutné pacienty selektovat. „Musíme se běžně rozhodovat, kterému z pacientů umožníme připojení na plicní ventilátor a kterému ne. Obdobné je to s otázkou umístění pacienta na lůžko pro intenzivní péči,“ popsal primář.

Nemocnici nestačí ani kapacita sanitek, které mimo jiné více než deset případů denně transportují do jiného lékařského zařízení i mimo kraj.

Na problémy se snaží upozornit i petice Otevřete hranice sanitkám. „Nejbližší lokalita, kam lze těžce nemocné covidové pacienty z přetížené chebské nemocnice transportovat, bývá až ve stovky kilometrů vzdálených lokalitách,“ vysvětluje signatář výzvy a chebský advokát Libor Dušek. Petice, kterou podepsaly už téměř tři tisíce lidí, včetně známých osobností, ústavní soudkyně nebo senátorů, upozorňuje, že ne vždy je také převoz pacienta možný. "I z oficiálních dokumentů ministerstva zdravotnictví vyplývá, že například ve čtvrtek 21. ledna měl pacient smůlu - z důvodu nedostatečné kapacity nebylo možné jej transportovat do sousedních krajů a transport do kraje Vysočina byl pro pacienta příliš rizikový,“ poznamenal Dušek.

Odkázal přitom na zprávu Vladimíra Černého, náměstka ministra zdravotnictví a národního koordinátora intenzivní péče. "Myslím si, že všechny sporné body byly vyřešeny a nebude důvod, aby zde stály osoby s transparenty, jak je tady vidím," uvedl Černý.

Hranice by neměly být bariérou

Hejtmana Petra Kulhánka potěšilo, že ministr a jeho tým chtěli poznat situaci přímo na místě. "Velmi nám pomůže, pokud bude naplněn příslib tří internistů chebské nemocnice, ti velmi odlehčí stávajícímu personálu a bude možné rozšířit péči o covidové pacienty. Velmi pozitivní je, že přesuny pacientů vrtulníky budou moci být realizovány dvacet čtyři hodin denně. Vnímám argumenty ministerstva v tom, že pokud jsou k dispozici národní zdroje a pokud máme zajištěnu logistiku transferů po zemi i letecky, primárně budeme využívat jenom je," řekl hejtman. Stále ale vnímá argument teritoriálního pohledu. " V momentě, kdy je Cheb na hranicích s Německem a jsme součástí jednotného evropského prostoru, neměla by být hranice jakoukoliv bariérou. Nevnímám spolupráci s Německem jako řešení, které je spasitelné, ale jako jeden z prvků, které můžeme využít, pokud to okolnosti budou žádat. Vnímám i pohled symbolický, kdy spolupráce mezi sousedními státy může vyvolat pozitivní efekt ve vnímání populace. Je pro mě zásadní, že bylo jasně řečeno, že jednání s německou stranou probíhají. Nicméně pomoc zatím aktivována nebyla, ale jsme domluveni s panem ministrem, že pokud by systém, který je dnes nastaven v rámci národních kapacit, jakkoliv kolaboval a nestíhal vyřešit naše požadavky, vrátí se do modu aktivace spolupráce s německou stranou," uvedl hejtman. Zatím podle něho přímé transfery přes hranice aktivovány nebudou. "Co se týče lůžek intenzivní péče v rámci ČR, je k dispozici 220 lůžek, u standardní péče je to více než 1200 lůžek," připomněl hejtman Karlovarského kraje, který vypsal pracovní povinnost pro selektovaný okruh zdravotních sester, zejména z lázeňských a nyní nefunkčních zdravotnických zařízení, aby zhruba 70 sester pomohlo v nemocnicích kraje.

Ministr zdravotnictví zdůraznil, že s ohledem na platná vládní opatření nebyl fyzicky na oddělení nemocnice. A vyjádřil se k šíření britské mutace viru. "Jednoznačně se v ČR je britská mutace viru šíří o minimálně 35 procent, někteří udávají až o 70 procent rychleji než původní virus. Na mutaci fungují platná opatření. Příhraniční regiony, snad kromě sousedství s Rakouskem, jsou nyní těmi nejpostiženějšími a KV kraj k nim patří," uvedl s tím, že pohyb většího množství osob mezi těmito kraji a zbytkem republiky bude výrazně zvyšovat pravděpodobnost šíření onemocnění. "Do stejné situace jako nemocnice v Chebu se může dostat i jakákoliv jiná nemocnice. Proto je třeba bránit šíření viru," uzavřel ministr.

Výzvu pro ministra Blatného s názvem Otevřete hranice sanitkám, předala osobně do rukou i ředitelka chebského mobilního hospice sv. Jiří Alena Votavová.

„Chtěla bych chebské zdravotníky podpořit, protože vidím, jak jsou vyčerpáni psychicky a fyzicky a je otázkou, jak dlouho je provoz chebské nemocnice udržitelný," konstatovala Votavová.

Starosta města Chebu Antonín Jalovec předal ministrovi Blatnému i petici starostů.

„Petici starostů jsem panu ministrovi předal. Je pod ní podepsáno 16 starostů, kteří se staví za názory pana primáře Stanislava Adamce a za personál chebské nemocnice. A žádají pana ministra, aby opravdu urychleně hledal řešení, které chebské nemocnici uleví a zintenzivnil spolupráci s Německem," sdělil Jalovec. „Celé jednání pana ministra s vedením nemocnice a lékaři vnímám jako posun a pokud se podaří řečená opatření realizovat. Všem to prospěje. Ale mrzí ten silný odpor vůči spolupráci s Německem," poznamenal.

S transparenty dorazila před chebskou nemocnici také Lucie Poláková z Komunitního osvětového společenství Kosas.

„Chci tímto vyjádřit podporu zdravotníkům. Od října do chebské nemocnice dovážíme pravidelně pozitivní energii a povzbuzení. Vozíme zdravotníkům od našich dobrovolníků ovoce a zeleninu. Naši dobrovolníci napečou navaří a vozíme to následně lékařům a sestrám. A dnes jsem místo jídla chtěla vyjádřit svým transparentem, že podporuji chebské lékaře a sestry. Určitě můj transparent nebyl namířený přímo proti panu Blatnému. Ale ztotožňuji se s tím, že by se pacienti mohli převážet do Německa," poznamenala Poláková.