Měl slušnou práci, žil jako ostatní. Ale pak Milan Č. spadl na samé dno. Letos v únoru skončil v klatovské noclehárně pro bezdomovce, dva týdny poté přešel do tamní městské sociální ubytovny. „Ze začátku, než se vyřídily dávky, neměl dokonce vůbec nic, ani korunu. Vyřizovali jsme mu potravinovou pomoc, aby měl co jíst,“ řekla Deníku Iva Macháčková, která je pověřená vedením tohoto zařízení.

„Měl jsem všechno a nemám nic,“ lakonicky konstatoval Milan Č. na dotaz, co se stalo. O svůj příběh se podělil pod podmínkou, že nebude zveřejněno jeho příjmení. „Pominu-li příspěvek na ubytování, který celý padne na zdejší bydlení, dostávám měsíčně 3800 korun. Z toho ale musím zaplatit alimenty ve výši 3000 korun, takže mi na měsíc zbývá osm stovek. Z těch prostě musím vyžít. Tady se mi líbí, jsou tu na mě hodní,“ řekl Deníku Milan Č.

Před několika dny si u jednoho z klatovských hotelů všiml malé pánské příruční tašky ležící na chodníku. „Protože jsem z azyláku a měl jsem strach, aby mě někdo z něčeho neobvinil, tak jsem ji vyfotil mobilem a šel jsem jim říct na terasu, že jsem našel pánskou kabelku. Souhlasili s tím, že ji tam donesu a otevřu před nimi, což jsem udělal,“ popsal muž s tím, že uvnitř našel 58 tisíc korun. Zavolal proto na linku 158, aby si policisté nález převzali, bál se s ním chodit po městě.

Nalezenou věc odevzdal i dříve

Hlídka se dostavila poměrně rychle a s ní přijel i Ukrajinec, který tašku ztratil a již se byl na policii zeptat, zda ji někdo nenašel. Cizinec poté, co prokázal, že mu taška patří, si vše převzal a Milanovi předal nálezné, na které má ze zákona právo. „Deset procent je 5800, ale stačilo mi 5000 korun,“ uzavřel Milan Č. Dodal, že nechat si peněženku by ho přes jeho situaci nikdy nenapadlo. Není to poprvé, co odevzdal nalezenou věc.

Vedoucí sociální ubytovny neskrývala, že ji čin jejich klienta potěšil. Ukázal, že na „azyláku“ nežijí jen špatní lidé, jak si kdekdo myslí. „Na pana Milana jsem opravdu pyšná já i celý náš tým. Myslím, že kdokoliv jiný by tu částku neodevzdal, tohle se tu nenosí,“ uzavřela.