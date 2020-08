Sedm nemocných se uzdravilo. Kumulativní počet nemocných s diagnózou COVID-19 se tak k páteční 18. hodině v regionu zvýšil na 517. Vyléčených je nyní v jižních Čechách 358 a aktuálně pozitivních 153 osob. Od čtvrtečního do pátečního večera vyšetřily laboratoře v regionu 257 suspektních vzorků a 47 vzorků od samoplátců. Z celkových 304 vzorků bylo 21 pozitivních. Šlo o deset žen a jedenáct mužů. „V deseti případech se jednalo o kontakt s potvrzeným případem v rodině, ve čtyřech na pracovišti. Dvě osoby se nakazily na sportovním soustředění na Moravě, jedna při pobytu v kempu, jedna na oslavě a jedna kontaktem v Rakousku. Jeden případ se týkal občana Ukrajiny, který byl s pozitivním výsledkem testován po příjezdu do České republiky. V jednom případě je zatím zdroj nákazy neznámý a pracujeme na jeho objasnění,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Ph.D.

„Na četné dotazy mohu potvrdit, že jsme dnes velmi otevřeně jednali s vedení hokejového týmu HC Motor České Budějovice, kde se objevil další hráč s COVID-19. Snažili jsme se najít maximální možné řešení, aby tým mohl fungovat. Hráč nepřišel do kontaktu s nikým z vedení klubu, a proto se opatření budou týkat pouze mužstva. To bude ve zvláštním režimu trénovat, respektive ti hráči, kteří nepociťují žádné příznaky, a dále budou hráči dodržovat stanovená pravidla karantény. V pondělí všichni projdou testováním a na základě výsledků pak budeme moci režim dále upravit,“ informovala Kvetoslava Kotrbová.

V pátek jihočeští hygienici odebrali vzorky téměř 150 účastníků kurzu mediků 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy ve výcvikovém středisku UK v Dobronicích u Bechyně na Táborsku, mezi nimiž byl zjištěn jeden pozitivní případ onemocnění. „Dnes jsme za spolupráce se zdravotnickým personálem infekčního oddělení Nemocnice České Budějovice a Nemocnice Tábor, kolegů z Hasičského záchranného sboru a Zdravotnické záchranné služby odebrali vzorky celkem 148 osob, z toho bylo 131 studentů, 9 pedagogů, 3 zaměstnanci střediska a 5 zaměstnanců kuchyně. Vzorky vyšetřují celkem tři jihočeské laboratoře nemocnic v Č. Budějovicích, v Táboře a laboratoř Jihočeské univerzity. Kompletní výsledky budou známy zítra, účastnici kursu na ně čekají ve výcvikovém středisku v Dobronicích a na základě kompletních zjištění pak přijmeme další protiepidemická opatření,“ doplnila Kvetoslava Kotrbová.

Vzhledem ke každodennímu poměrně značnému nárůstu nových případů nákaz hygienici doporučují v celém kraji preventivní nošení roušek v uzavřených místech s větší koncentrací lidí kvůli ochraně osob v rizikových skupinách. Ze stávajících 153 aktivních případů COVID-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno 40 na Českobudějovicku, 31 na Strakonicku, 30 na Písecku, 14 na Táborsku, 14 na Jindřichohradecku, 13 na Českokrumlovsku a 11 na Prachaticku. V porovnání s ostatními kraji z hlediska relativního výskytu COVID-19, tedy v počtu pozitivních případů přepočtených na 100 tisíc obyvatel regionu, si jižní Čechy nadále udržují kumulativně se 80,27 nemocnými na 100 tisíc obyvatel (k páteční 18. hodině) pozici regionu s nejnižším celkovým výskytem COVID-19 v ČR.

Testování samoplátců

V jižních Čechách se v současné době mohou samoplátci nechat testovat v odběrových místech všech jihočeských nemocnic s výjimkou českobudějovické. V krajském městě najdou odběrové místo v laboratořích Synlab v ulici U tří lvů. Laboratoř Next clinics znovu testuje samoplátce ve stanu u hlavního vchodu do areálu výstaviště v Husově ulici. Odběry jsou prováděny bez předchozího objednání od pondělí do čtvrtka vždy od 8 do 14 hodin. Synlab už testuje také v Českém Krumlově.

Podle verifikovaných dat KHS bylo v pátek večer na jihu Čech pozitivních od začátku epidemie 255 žen a 262 mužů. Z celkových 517 dosud potvrzených případů je 105 z Prachaticka, 103 z Českobudějovicka, 85 ze Strakonicka, 75 z Táborska, 57 z Písecka, 54 z Jindřichohradecka a 38 z Českokrumlovska. Mezi pozitivně testovanými v kraji je kumulativně 31 dětí ve věku do 14 let. 104 nemocných je v kategorii od 15 do 24 let, 85 v kategorii od 25 až 34 let, 85 v kategorii od 35 do 44 let, 85 v kategorii od 45 do 54 let a 61 v kategorii od 55 do 64 let. Celkem 66 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.

Upozornění:

Nadále trvají opatření vydaná Ministerstvem zdravotnictví pro lůžková zdravotnická a sociální zařízení, kde jsou roušky zatím stále povinné. Možnosti návštěv pak spadají do kompetence jednotlivých lůžkových zdravotnických a sociálních zařízení.