Projít pěšky přes Karlovo náměstí bude jednoduší, bezpečnější a hlavně příjemnější. Před pár dny totiž odstartovala jeho revitalizace.

Do proměny se osobně pustil i náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha sobě) a ředitel IPR Ondřej Boháč. V rámci politické show se včera chopili rozbrušovačky a odřízli kus nevzhledného zábradlí. To by mělo z náměstí v budoucnu zcela zmizet. A nebudou to jediné změny.

Rekonstrukcí nejprve projde jedna z nejrušnějších křižovatek v centru hlavního města. Dostane nový povrch, cyklopruh a tři přechody. Později dojde i na park samotný.

Náměstí má být do budoucna více otevřené pro lidi. „Neuvažovali jsme nad projektem jako nad parkem či dopravní tepnou, ale jako nad místem, které je součástí evropské historie. Využijeme současný park a vylepšíme jej,“ uvedl architekt Till Rehwaldt, jehož studio před dvěma lety vyhrálo architektonickou soutěž na proměnu náměstí.

Nebude chybět ani připomínka kaple

Do parku nově povede více cest a zeleň plynule přejde až k tramvajovým zastávkám. Cestující tak na svůj spoj počkají pod stromy.

Díky změně rozvržení cestiček budou moci lidé pohodlně procházet směrem od metra k nemocnici. Na chodnících budou také QR kódy, ze kterých lidé získají informace o zdejších zajímavostech.

V jižní části se postaví kavárna a dětské hřiště, ve střední části pak vzniknou nové květinové záhony. „Využije se i protiatomový kryt pro retenci vody,“ dodává Marek Vácha, mluvčí Institutu plánování a rozvoje.

Návrh také počítá s připomínkou kaple Božího těla, která až do roku 1798 stávala uprostřed prostranství přibližně v místech, kudy dnes vede Ječná ulice.

Východní strana u kostela sv. Ignáce a u nemocnice se uvolní pouze pro chodce a vznikne zde promenáda.

Má tu být bezpečněji

Projekt by měl celkem vyjít na 230 milionů korun.

Memorandum o revitalizaci náměstí podepsal už před dlouhými deseti lety tehdejší primátor Pavel Bém.

Plánoval tehdy, že do roka bude hotová dokumentace pro územní rozhodnutí a začne se budovat. Nezačalo. Mezitím bylo nevzhledné náměstí dál spojováno s narkomany, prostitutkami a bezdomovci. I to by se mělo změnit. Podle náměstka primátora Petra Hlubučka se město nyní zaměří právě na bezpečnost parku.

„Park bude kvalitnější, lákat bude k tomu, aby si tam člověk šel odpočinout na deku a užil si delší pobyt,“ uzavírá Vácha.