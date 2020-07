Rozčílení. To je pocit, který aktuálně sužuje Odbory Kovo v souvislosti se změnou ve vedení Škoda Auto, hlavně pak s odchodem Bernharda Maiera. Předseda představenstva odborů Jaroslav Povšík nevylučuje, že by dělníci mohli klidně zastavit výrobu. „Jsme naštvaní, hra o trůny je více než zákazník a výroba,“ okomentoval pro Deník situaci směrem k dění v německém managementu.

Škoda Auto. Ilustrační foto. | Foto: Deník

Odbory dění kolem Škoda Auto detailně zkritizovaly také ve svém týdeníku Škodovácký odborář. Podle vyjádření Povšíka mají určité indicie, které je vedou k tomu, aby si myslely, že automobilka hodlá přesunout výrobu některých důležitých modelů na Slovensko, do Bratislavy. To by se mělo týkat kupříkladu modelu Superb. „Superb je vlajková loď a nejlepší produkt České republiky. Jezdí v něm vláda, ústavní činitelé, a tito vždy jezdili v produktech naší země. Velmi by nám přesun vadil,“ zdůraznil Povšík a připomněl, že se již v minulosti odborům podařilo odvrátit přesun výroby do Turecka.