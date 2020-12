Podle ředitele pivovaru Miroslava Harašty nejde jen o peníze. „Ty bychom asi jednodušším způsobem získali v bance. Chceme ale vybudovat komunitu znojemských měšťanů, kteří budou mít přes svůj podíl v pivovaru šanci nám s jeho rozvojem pomoci. Každý akcionář od nás získá i další doživotní výhody, slevu na produkty a konzumaci v našich provozech, VIP přístup na naše akce nebo třeba dárek k narozeninám,“ uvedl Harašta.

Výnos z úpisu pěti set kusů akcií, které pivovar nabízí za deset tisíc korun v nominální hodnotě vynese pivovaru pět milionů korun. „Zisk využijeme na rozšíření stáčecí kapacity pivovaru a dobudování pivovarské reZtaurace na ulici Hradní. Ta by od příštího roku měla dát všem Znojmákům možnost vychutnat si nejčerstvější řemeslné pivo přímo z pivovaru v kombinaci s moderní gastronomií. Zároveň doufáme, že se stane i takovou klubovnou všech našich fanoušků, akcionářů. Tady nad perfektně načepovaným půllitrem můžeme společně plánovat budoucnost našeho pivovaru,“ plánuje Harašta.

Počin pivovarníků vzbudil mezi Znojemskými nebývalý zájem. „Je to neuvěřitelné, během několika hodin od zveřejnění si zájemci zarezervovali stovku akcií, kterou jsme měli v plánu nabízet během celého prosince. Podle toho soudím, že pivovar by u nás chtěl vlastnit každý. Ozývají se lidé s tím, že je to v dnešní době zajímavá investice do stabilního odvětví, která se ve finále velmi rychle vrátí už jenom ve slevě na konzumaci. Ale je to i zajímavý tip pro dárek blízkým nebo investice do budoucí hodnoty třeba pro děti. Okamžitě jsme tedy nabídli celou várku pěti set akcií plánovaného úpisu,“ byl překvapený Harašta.

Pivo ke Znojmu patří

Nápad pivovaru vítá i Milan Jonáš, a to přesto, že nabídku sám nevyužije. „Znojemskému pivovaru fandím, jako každý pravověrný Znojmák. Pivo ke Znojmu patří, stejně jako víno. Je součástí zdejší kultury. Myslím, že je to skvělý nápad pro fajnšmekry i místní firmy,“ myslí si.

S tím souhlasí i marketér a sociolog Pavel Kovařík. „Je to perfektní myšlenka, lokální pivovar spojený se Znojmem tím může posílit vztah s fanoušky. Vzhledem k nominální hodnotě deseti tisíc korun za akcii ale předpokládám, že o koupi budou mít zájem spíš lidé ze střední třídy nebo soukromí investoři. Pro běžného člověka bude tato investice naopak otázkou rodinného rozpočtu,“ zamyslel se Kovařík.

Inspiraci našli znojemští pivovarníci ve Skotsku. „Pokud vím, tak v České republice touto cestou zatím žádný pivovar nešel. Zvolil ji ale například pivovar BrewDog, který přesně takto buduje silnou komunitu fanoušků a podporovatelů. Ale na druhou stranu jde jen o obnovení domácí tradice, všichni známe měšťany akcionáře třeba z filmu Postřižiny,“ chce se přiblížit starým zvyklostem ředitel Harašta.

Zájemci si mohou akcie zatím rezervovat na webových stránkách www.pivovarznojmo.cz/pro-investory. „Pak už zbývá jen počkat na informativní e-mail z pivovaru o tom, jak celý úpis oficiálně proběhne, lidé ale musí počítat s osobní návštěvou v pivovaru kvůli podpisu. Na cestu domů už si pak ale mohou koupit na svou novou akcionářskou kartu pivo s desetiprocentní slevou a těšit se na brzkou dividendu,“ nabádal Miroslav Harašta.

Znojemský městský pivovar

Zdroj: Znojemský městský pivovar• Znojemský městský pivovar má 300 let starou tradici

• Nadšenci v čele s Miroslavem Haraštou v něm obnovili řemeslnou výrobu před pěti lety

• Vaří v něm 10 tis hektolitrů ročně

• Patří mezi ně tradiční Znojemská 11 s původní recepturou emeritního sládka Karla Čaňka

• Experimentují i s moderními pivními styly