Na okraji louky mezi Mezní Loukou a Meznou posedává přibližně dvacítka hasičů, včetně lezců specialistů. Čekají na to, až dorazí policejní vrtulník, který jim pomůže snést věci ze skal. Zatímco ale na Mezné svítí sluníčko a panuje zde krásné babí léto, v Labském údolí je mlha. Podobné to bylo celé dopoledne také v Praze a vzlet vrtulníku se tak neustále odkládal. Nakonec přiletěl s přibližně tříhodinovým zpožděním.

„Chceš to víc napnout, nebo to nechat volnější?“ domlouvá se krátce po 13. hodině jeden z hasičů, kteří budou zodpovědní za vykládání nákladu na louce, s pilotem. Když se domluví, vše je připraveno a většina hasičů odchází do bezpečné vzdálenosti, roztáčí se vrtule helikoptéry a ta odlétá pro první várku hadic.

„Jejich snos ručně by byl pro hasiče nebezpečný,“ vysvětluje ředitel děčínského územního odboru Jaroslav Vaněk. V těžko přístupném terénu zůstaly přibližně tři kilometry hadic, to je okolo 150 kusů. Každá z nich stojí podle typu od dvou do čtyř tisíc korun. Kromě toho ale ve skalách zůstala také dvě čerpadla. Jedno hasičů z Čížkovic a jedno profesionálních hasičů ze středních Čech. Každé takové čerpadlo stojí stovky tisíc korun. Zpátky do skladů putovala také jedna velká nádrž, další dvě, které si půjčila obec, zůstaly na okraji Mezné.

Původně hasiči vytvořili šest sběrných míst, pro rychlejší svoz nakonec vše snesli na dvě místa. „Jsou to přibližně čtyři velké vaky na přepravu materiálu. Balíky jsme připravili předem a dnes do skal vyšly pouze dvě skupiny, které budou připravovat a realizovat nakládání materiálu,“ doplnil Jaroslav Vaněk. Pro policejní vrtulník byl svoz o poznání příjemnější a hlavně rychlejší práce než bylo letní hašení historicky největšího požáru. V pátek mu stačila necelá hodina k tomu, aby vše potřebné z kopců snesl na louku a mohl odletět zpět do Prahy.

Požár se rychle rozšířil

V Českém Švýcarsku začalo hořet v noci na 24. července, kdy se první plameny objevily v Malinovém dole na okraji Hřenska. Oheň se velmi rychle šířil vyschlým lesem, pomáhaly mu také tropické teploty a velmi silný vítr. Nakonec na českém území zasáhl požár více než 1000 hektarů lesa, což je přibližně osmina rozlohy národního parku. Dalších přibližně 250 hektarů hořelo v sousedním Saském Švýcarsku.

Do boje s ohněm se zapojilo přibližně 6300 profesionálních a dobrovolných hasičů, kteří si přivezli zhruba 400 kusů techniky. Do skal vyrazili hasiči z celé republiky, hasičský záchranný sbor dával v jednotlivých krajích dohromady odřady, které se vydávaly do Českého Švýcarska. Likvidaci požáru vyhlásil generální ředitel HZS Vladimír Vlček 12. srpna odpoledne. Ještě další tři týdny ale v národním parku působila přibližně stovka hasičů jako dozor. Jejich prací bylo především vyhledávat skrytá ohniska a ta hasit. S tím jim pomáhala také například armáda, která vyslala do Českého Švýcarska jednotku vybavenou drony.