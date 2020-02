Třicet milionů korun je podle primátorky Markéty Vaňkové maximální částka, kterou může město dát Spolku pro GP ČR, který tvoří dohromady právě s Jihomoravským krajem. "Očekáváme, že zastupitelé Jihomoravského kraje budou jednat také tak. Zabývat se tím budou na konci měsíce. O zbylé finance na zaplacení zalistovacího poplatku, konkrétně pětapadesát milionů korun, požádáme ministerstvo pro místní rozvoj,“ uvedla primátorka.

Podle ní už město a kraj vyjednávalo s promotérskou agenturou Dorna o další spolupráci. "Částka na zaplacení zalistovacího poplatku by se měla navýšit. Bez výrazné pomoci státu se tedy neobejdeme," dodala Vaňková.

Ruku pro příspěvek města zvedl i bývalý primátor a nyní opoziční zastupitel Petr Vokřál. "Díky tomu, že máme zajištěné financování ze strany státu ve výši pětapadesáti milionů korun, spolek mimochodem letos vrátil městu dva a půl milionu korun jako přebytek hospodaření," řekl Vokřál.

Pravidelná akce

Podle něj jsou závody silničních motocyklů pravidelnou akcí, která do Brna přiláká asi šedesát tisíc návštěvníků ze zahraničí. "Ti tady utratí tři čtvrtě miliardy korun, což znamená zisk hlavně pro hoteliéry, majitele restaurací a občerstvení. Je to velký byznys. A do státního rozpočtu jde asi sto padesát milionů korun na dani z přidané hodnoty," uvedl.

Spolek bude šampionát silničních motocyklů pořádat na brněnském Masarykově okruhu už popáté. Grand Prix České republiky letos oslaví sedmdesát let od své premiéry a zároveň uplyne pětapadesát let od prvního mistrovství světa.