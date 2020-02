Iniciátorkou spanilé jízdy byla řidička firmy Level Dana Sghayerová. „Velice si vážím člověka, který mě zaměstnal. Byl to nejen úžasný šéf, ale i skvělý člověk, který měl srdce. Řidičům pomáhal, neskutečně pomohl i mně. Vážila jsem si ho nejen jako šéfa, ale i jako člověka,“ uvedla Sghayerová, která je ve firmě devátým rokem. „Bohužel jsme se nemohli zúčastnit všichni, někteří jsou na cestách. Ale jelo nás bezmála třicet kamionů plus další auta,“ dodala.

„Jsem rád, že všichni stojí při nás, jsme jedna velká rodina. Bereme to, jako by tu otec byl pořád s námi, proto jsem jel v čele kolony jeho vozidlem, aby on sám si vedl to, co za celý život vybudoval. Byla to jízda na jeho počest a na jeho památku,“ řekl Deníku Jiří Žabka mladší, syn zavražděného. Spanilou jízdu sledovaly z chodníků desítky lidí, někteří se slzami v očích.

Odpoledne se konala zádušní mše svatá ve zcela zaplněném arciděkanském kostele v Klatovech. Rodina děkuje prostřednictvím Deníku všem, kteří přišli dát Jiřímu Žabkovi poslední sbohem.