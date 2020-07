Masarykovo náměstí se zaplňuje už dlouho před avizovanou 17. hodinou a brzy je zřejmé, že Ostrava zažije největší demonstrační akci za dlouhou dobu. Její organizátor z iniciativy Ostrava nemlčí Přemysl Bureš, který nyní ke své smůle pracuje v kultuře a podniká v gastronomii, vysvětluje pohnutky vedoucí k této akci.

„Idea této demonstrace vznikla na základě chaotického řízení tohoto státu, které nemá v naší novodobé historii obdoby. Jejím záměrem není zpochybňování bezpečnostních rizik, ale vyjádření odporu proti aroganci této neschopné, zlovolné a oligarchické vládnoucí garnitury.“ Tímto demonstračním klišé, podpořeným svým zvonivým hlasem, však okamžitě dostává dav na náměstí do varu.

NEJVĚTŠÍ LEŽ V ZEMI

Opakovaně tak Ostravou zní doslova křičená hesla „Máme toho dost“ či „Demisi! Demisi!“ Přítomní mohou na místě podepisovat petici a pod kůži se jim vepisují slova spousty řečníků. Třeba matky syna pracujícího na dole Darkov. „Dva měsíce jsem poslouchala, že Darkov je uzavřený, on ale jel. Byla to největší lež v této republice. 18. května proběhlo první testování a zúčastnilo se ho 600 lidí z 1800 zaměstnanců. Jak to proboha ta hygiena vybírala? Poláci tam měli zamítnutý vstup. Přijely však dodávky a rozvezly je na jiné šachty. Pak se všichni diví, že se to po kraji roznáší! Kde zůstala slavná hygiena, kde zůstal slavný pan ministr v době, kdy měla šachta zůstat zavřená?“ volá znepokojená žena. „Zřizovatelem krajské hygienické stanice je ministerstvo zdravotnictví. Prisco, které má doly, patří ministerstvu financí. To je snad vláda. Tak kdo to s námi hraje šachy?“

Brzy se na pódium prodírají další – přes transparenty typu „Jsem zodpovědná, vím, kdy si nasadit roušku, na to nepotřebuji příkazy zpěváka,“ jimiž demonstrující lid odkazuje na dávnou účast ministra zdravotnictví Adama Vojtěch v pěvecké soutěži SuperStar. Objevují se i další: „Včil su ty opatřeni fakt pohlupave!“ nebo jen prosté: „Demisi!“

„Je vás tady šestkrát víc než nakažených v celé Ostravě,“ shrnuje počet účastníků demonstrace starosta Otic na Opavsku Vladimír Tancík. Geograficky právě tímto směrem následně míří spoluorganizátor akce z iniciativy Ostrava nemlčí Vladimír Dubový, který za doprovodu přikyvujících demonstrantů předčítá počty nově nakažených od znovuzavedení preventivních opatření v regionu. „…a okresy Opava a Bruntál nula,“ uzavírá statistiku jednoho z víkendových dní.

POŽADAVKY

Už v průběhu demonstrace, která se postupně silně politicky vyhraňuje, je jasné, jaké budou základní požadavky demonstrantů a iniciativy Ostrava nemlčí.

„Odpovědnost zde jednoznačně nese ministerstvo zdravotnictví v čele s ministrem Adamem Vojtěchem. Jako první bod našich protestů tedy žádáme jeho okamžité odstoupení,“ pronesl bouřlivým hlasem za velkého aplausu Přemysl Bureš. „Za druhé žádáme také hejtmana Ivo Vondráka, aby k celé věci okamžitě zaujal jasné a přehledné stanovisko, které se nebude skrývat za žádné politické kličkování a jednoznačně pojmenuje odpovědné osoby a pochopitelně pak z takového prohlášení také vyvodí důsledky.“

Teprve se uvidí, zda demonstrující obyvatelstvo kraje dosáhne svého, nebo zda se naplní to, čeho se organizátoři obávají, když se strachují, že Ostravsko se opět stane zapomenutým místem, kde není potřeba investovat, starat se, snažit se, protože je to oblast odsouzená k zániku. „To nesmíme nikdy připustit,“ shodují se v závěru, načež za dohledu policie i hygieniků demonstraci oficiálně ukončují.

K TÉMATU

Na demonstraci přijeli lidé z celého regionu, dorazili i politici



Příchozí na demonstraci mají různé pohnutky i místo bydliště. Přijeli například Nikodýmovi, matka se synem až z Chebu, kteří se s městským erbem na vlajce v ruce obávají, že podobná nařízení brzy mohou potkat i je. Martinu Hradečnému, provozovateli Kofola Music Clubu v Krnově se zase nelíbí, že jednotlivé okresy hygienici a vláda hází do jednoho pytle. Z podobného důvodu dorazila coby součást větší skupiny i Hana Melecká z Opavy. Nouze ale není ani o regionální politiky. „Nebudu rozporovat opatření hygieniků, kterým jako běžný občan nerozumím, ale přijde mi absolutně nekompetentní způsob, jakým to vyhlásili a jak s nikým nekomunikovali. Vždyť my jako vedení města jsme se to dozvěděli z médií!“ podotkla náměstkyně ostravského primátora pro školství a sport Andrea Hoffmannová, která jako řadový občan přišla podpořit demonstranty. „Nesouhlasím s tím. Rychlost účinnosti opatření byla likvidační. I rozsah je nepřiměřený. Na Opavsku a Bruntálsku žádná omezení nemusela být,“ připojuje se lidovec Lukáš Curylo, který je součástí krajské vládnoucí koalice.