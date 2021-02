„V pátek náhodně matka se synem našli jednoho mrtvého mořského pod Velkým Borem. Vše nasvědčovalo tomu, že pták byl otráven karbofuranem. Šlo o klasický průběh, někde sebral nějakou mršinu, v tomhle případě bohužel otrávenou, odnesl si to na bezpečné místo na strom. V momentě, kdy spolkl první sousto, padl na zem v křeči. Karbofuran je těžký nervový jed, který napadá nervovou soustavu. V křeči pak končí okamžitě, člověku by stačila polévková lžíce. Karbofuran je jeden z nejtěžších jedů a je již patnáct let zakázaný,“ řekl Karel Makoň z plzeňské záchranné stanice živočichů.

Bohužel ale nešlo o jediný nález. Když se na místo v sobotu dopoledne vydal Makoň se svou skupinou, našli další tři otrávené orli v rozsahu padesáti až sto metrů. „Byl to masakr. Viděli jsme tam hnojiště uprostřed pastvin, vyvezené živočišné produkty někdo pravděpodobně polil karbofuranem. Orli fungují jako zdravotní policie, mimo jiné likvidují i mršiny, protože nejsou žádní lovci. Orli tak zřejmě byli naučení na tu hromadu, protože tam byly vývrhy z jatek a podobně. Slétli se na to, rozlétli se do krajiny a jakmile to začali konzumovat, tak byl konec. Vše je v jeden čas, v jeden moment,“ sdělil Makoň.

Smrt v křeči

Čtyři majestátní králové nebes s rozpětím křídel přes dva metry uhynuli v nervové křeči se zatnutými pařáty, sedící na patách s poloroztaženými křídly a skloněnou hlavou.

Případ byl předán k šetření Policii ČR, která dle pitvy a analýzy obsahu volete uhynulých dravců a zajištěné nástrahy následně rozhodne, jak bude případ klasifikován a vyšetřován. „Už dnes si však troufám tvrdit, že jde na 99 % o úmyslný trestný čin, týrání zvířat, nelegální manipulaci a používaní jedovatých látek, nepovolenou likvidaci vedlejších živočišných produktů, pytláctví a usmrcení hned několika zvláště chráněných a kriticky ohrožených živočichů,“ řekl Makoň.

Dle jeho slov jde o škodu velkého rozsahu a nechce to v žádném případě nechat nevyřešené. Nejde totiž o ojedinělý případ na této lokalitě. Tenhle je ale největšího rozsahu. „Za 26 let své kariéry jsem nic takového neviděl,“ poznamenal smutně Makoň s tím, že případy se od roku 2000 nepodařilo vyšetřit. Uvažuje tak o tom, že by vypsali odměnu za dopadení toho, kdo za tragickou událostí stojí.

"Zatím však musíme počkat na jednotlivé analýzy, další průběh vyšetření a hlavně stanovisko orgánů, které by se případem měly ze zákona zabývat jako první. Pokud však už dnes by měl někdo k těmto případům konkrétní poznatky, budeme rádi, když nám pomůžete tento masakr vzácných dravců objasnit,“ dodal Makoň.

Už nyní se prý ozvalo několik lidí, kteří na pátrání chtějí přispět a pomoci, což Makoně velmi potěšilo a překvapilo.