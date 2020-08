Folklor a tradice nabídnou poutní mše na Vavřineček u Domažlic, spontánní hraní chodských souborů a o zábavu se postarají pouťové atrakce.

Svatovavřinecká pouť proběhne bez větších změn. „Poutní bohoslužby se budou konat jako každý rok v sobotu a v neděli od 10:00 u kostela svatého Vavřince na Veselé hoře. Mše budou slouženy v otevřeném prostoru. Doufáme, že se nás nedotknou žádná hygienická opatření. Snad jediným omezením bude zrušení autobusové kyvadlové dopravy, a to kvůli zrušení veškerých uzávěrek silnic ve městě,“ informoval domažlický farář Miroslaw Gierga s tím, že i letos se bude konat liturgický průvod k oltáři. Ten je pro diváky zajímavý i jako přehlídka krojů a části tradice, kterou si místní rozhodně nenechávají vzít.

Po nedělní mši se na Vavřinečku uskuteční jedno ze dvou spontánních hraní. S prvním se potkáme v sobotu odpoledne na domažlickém náměstí.

"Muzikantům a zpěvákům z chodských souborů to určitě nedá a při přesunu z natáčení živého pořadu vysílaného z Kulturního centra Pivovar do svého zázemí, které budou mít v MKS, se zastaví na náměstí a spontánně zahrají," zmínil ředitel MKS Kamil Jindřich a doplnil, že chodské soubory se sejdou na domažlickém náměstí i proto, aby zahráli pro folklorní magazín České televize - Folklorika.

"Stejně tomu bude i v neděli na Vavřinečku. Na mši členové chodských souborů plánují dorazit ve velké účast. Po mši plánují zahrát a zazpívat," pokračoval Jindřich.

Po duchovních záležitostech tak vznikne neformální atmosféra plná chodského folkloru. Autoři již zmíněného pořadu Folklorika plánují tento moment zachytit na kamery.

Chodsko mohou případní návštěvníci ale i ochutnat. Navzdory změně konceptu Chodských slavností se pekárny nabízející tradiční chodské koláče nezastavily.

„Koláče se pečou pořád, objednávek byla celá řada. I když nejsou slavnosti takové, tak tu pouť lidé zkrátka drží doma a o koláče zájem mají,“ řekla Marie Vondrovicová z pekárny a cukrárny v Bořicích, kde se každý rok pečou tisíce koláčů.

Co se týká jiného druhu zábavy, houpačky, kolotoče, labutě či adrenalinové atrakce burácí na domažlickém Sokolišti už od čtvrtečního odpoledne. Za zábavou sem dá jít až do nedělní 22. hodiny. Atrakcí je ale o trošku méně, jak prozradil provozovatel Vlastimil Lagron z Klatov. „Ubrali jsme zhruba pět atrakcí, a to takové, které jsou v areálu zastoupeny vícekrát. Je to proto, aby v areálu bylo dostatek místa na dodržení rozestupů a bezpečnostních doporučení hygieny. Areál je letos průchozí a u každého vstupu a výstupu je k dispozici dezinfekce,“ uvedl Deníku Lagron a doplnil, že letos je na Sokolišti k mání nový Booster.

„Je o pět metrů vyšší v motivu NASA a požitek z jízdy je jiný, lepší a zábavnější,“ doplnil.