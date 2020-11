Město duchů. Takovou přezdívku si v těchto dnech zasluhuje centrum Brna. S dalším zpřísněním vládních protikoronavirových opatření totiž výrazně ubylo lidí pohybujících se v ulicích města. Viditelné je to nejvíc právě ve středu Brna. Současně s ubývajícím počtem lidí v centru se prohlubují díry v příjmech města i provozovatelů gastronomických podniků.

Další vládní opatření nepotěšily třeba provozovatele podniků v centru Brna. „Když jsme museli přejít na okénko, samozřejmě to způsobilo velký propad příjmů. Po tomto opatření si ale stále pro polední menu chodilo ještě relativně dost zákazníků. Čím víc jich ale přechází na home office a jak z centra mizí lidé, tím je to horší,“ okomentovala číšnice jedné z restaurací v centru města, která si ale nepřála uvést jméno.

Stále prázdnější ulice si všimla i studentka Adéla Horáková. „Nedávno jsem si potřebovala něco zařídit a tak prázdné ulice jsem viděla naposledy na jaře. Na druhou stranu se mi centrum zdálo tak nějak čistější,“ poznamenala mladá žena.

Prázdnější koše

Prázdnější odpadkové koše si všímají i pracovníci úklidu Brna-středu. „Rozhodně ale neplánujeme, že bychom zavedli třeba méně častější vyvážení. I nadále je potřeba město udržovat čisté,“ ujistila mluvčí městské části Kateřina Dobešová.

Každým dnem prázdnější jsou vozy brněnského dopravního podniku. Ještě před zhruba deseti dny jimi jezdila polovina obvyklého počtu cestujících. „V posledních dnech evidujeme pokles počtu cestujících až na třicet procent běžného stavu. Ztráty na jízdném už od jara dalece přesáhly sto miliónů korun, jen za září a říjen se vyšplhaly na třicet miliónů,“ shrnula mluvčí dopravce Hana Tomaštíková. Aktuálně spoje v Brně jezdí kvůli tomu méně často, dle prázdninových jízdních řádů.

Přesto, že by se mohlo zdát, že úbytek nejen lidí, ale i aut z centra Brna by jako benefit mohl městu přinést alespoň zlepšení ovzduší, podle vedoucího oddělení kvality ovzduší brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu Jáchyma Brzeziny, to ale není tak přímočaré. „Kvalitu ovzduší ovlivňuje mnoho meteorologických faktorů, například některé prachové částice produkuje vytápění domácností a právě teď začíná topná sezona,“ vysvětlil Brzezina.

Zatímco z brněnského centra lidí ubylo, větší příval lidí je nyní vidět třeba u Brněnské přehrady. „Jejich pŕírůstek jsme zaznamenali a v okolí je i víc problémů s parkováním,“ potvrdil bystrcký starosta Tomáš Kratochvíl.