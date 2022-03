Byla noc a evidentně rozrušený mladík si sedl dozadu za řidiče. Sedmačtyřicetiletého zkušeného taxikáře mohlo uklidnit snad jen to, že mu klient zaplatil za cestu z Havlíčkova Brodu do Chotěboře předem. Jakmile se rozjeli, obavy, že něco není v pořádku, u řidiče postupně narůstaly.

„V Rozsochatci u hospody jsem uslyšel zvuk podobný zipu. Myslím si, že to byla chvíle, kdy z batohu vytáhl nůž, kterým mě o pár stovek metrů dál dvakrát bodl za jízdy do krku,“ popsal pro Deník Vysočina momenty hrůzy Milichovský.

Zděšení v Chotěboři. Zavraždili tátu dvou dětí, tělo objevila policie v lese

Následující události se podle něj seběhly v řádu vteřin a vyvrcholily bojem o život. „Prudce jsem zabrzdil, čímž klient přelétl zezadu na přední sedadla. Znovu na mě útočil nožem. Aby mě nebodl do břicha, chytil jsem nůž levou rukou za ostří, což vedlo k několikerým hlubokým řezným ranám,“ popsal taxikář. Mladík se zády zapřel o přední dveře a surově řidiče kopal do hlavy a trupu. „Bylo štěstí, že jsem nebyl připoutaný, to už bych tu asi nebyl.

Pořezané prsty moji obranu ztížily a nemohl jsem jimi ani otevřít dveře. Musel jsem to udělat nadvakrát druhou rukou, což je v takové chvíli nepředstavitelná ztráta času,“ zamyslel se zpětně taxikář. Po dalších nekonečných vteřinách se mu podařilo dveře otevřít. V tutéž chvíli ho násilník doslova vykopl z auta.

Vražda na Vysočině. Jako mladík málem zabil taxikáře, teď měl usmrtit kamaráda

„Vyletěl jsem z auta a dopadl na asfalt. Šel po mně dál, takže jsem se musel rychle rozhodnout, jestli poběžím do lesa, nebo po silnici zpátky k Rozsochatci. Nakonec jsem usoudil, že bych v lese mohl zakopnout, což by mohl být můj konec a běžel jsem po silnici,“ popisoval Milichovský.

Pronásledování vzdal

Jenže mladík se ho rozhodl pronásledovat. „Asi po tři sta metrech jsem za sebou stále slyšel kroky. Mé síly byly na hraně, protože se zřejmě začal projevovat šok ze ztráty krve z pořezaných prstů. Málem jsem dvakrát zakopl, ale za asi dalších sto metrů jsem si všiml, že muž nestíhá. To mě nabudilo, a tak jem ještě přidal,“ líčil taxikář chvíle, kdy mu šlo doslova o život.

Mladík nakonec pronásledování vzdal, vrátil se k autu taxikáře a po nějaké době s ním odjel. Řidič se ukryl v příkopu u cesty a první auto, které jelo kolem, zastavil. Násilník odjel směrem na Chotěboř a za městem směrem na Novou Ves u Chotěboře vážně havaroval. Sám se zranil a musel do nemocnice. „Myslím si, že to nebyla normální havárie, ale že to udělal schválně. Podle mě se prostě chtěl zabít. Totéž si myslím o útoku na mně. Nechtěl mě oloupit, ale zavraždit,“ mínil Milichovský, který totéž říkal i policistům a obhájcům.

Smržov stojí za policistou, který zastřelil muže. Vyjádřil se i starosta

Vychází mimo jiné z faktu, že byl napaden zezadu bez jakéhokoli varování a s takovou agresivitou, že i lékaři podle něj později usoudili, jaké bylo štěstí, že přežil. Nakonec má trvalé následky na prstech levé ruky.

Neřekl ani slovo

„Kdyby mě chtěl jen okrást, tak za mnou nebude běžet poté, co mě vykopl z auta. Navíc za celou dobu neřekl ani slovo. Neřekl, že si chce něco vzít,“ soudil taxikář. Podle jeho slov byl muž divný už při nástupu do vozu v Brodě. „Bylo vidět, že ho něco žralo. Klidně mu mohl někdo něco udělat nebo ho něčím rozčílit. Ale to já nevím, to jsou spekulace,“ uvedl taxikář, který už se mladíkem nikdy neviděl.

Nechtěl po něm žádné odškodné ani omluvy. „Nejsem si jistý, že by byly upřímné,“ komentoval Milichovský, který uznal, že udělal chybu i on, když připustil, aby si mladík, který mu byl podezřelý, sedl na sedadlo za řidiče. „Tohle udělá málokdo, tak jedno procento zákazníků. Zároveň je ale velmi těžké někomu nařizovat, kam si má sedat,“ uzavřel Milichovský.