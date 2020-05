V pondělí 25. května se do ZŠ Cesta v Písku znovu vrátil život. Přišlo 42 dětí, to je 60 procent žáků prvního stupně. Dopolední výuku a odpolední zájmové aktivity pro žáky zajišťují třídní učitelky, asistentky a vychovatelky.

ZŠ Cesta Písek: Do školy se vrátil život | Foto: Foto: Archiv ZŠ Cesta

Děti se do školy moc těšily a svou radost projevovaly hned před vchodem, když se potkaly se svými spolužáky (samozřejmě v samostatných skupinách, v rozdílné časy a někdy i u různých dveří do školy).

Ve škole teď nezvoní, protože každá třída má jinak přestávky. Během prvního dne si žáci po třídách užili ranní slovíčko, adaptaci a seznámení se zásadami bezpečného chování, první vyučovací hodiny, přestávky v tělocvičně, další aktivity a hlavně dezinfekci :) Nevšedním zážitkem byl pro žáky i servírovaný oběd a sezení v odstupu dva metry.

Příkladem toho, jak na sebe žáci a učitelé myslí, je "online" společná výuka ve 2. třídě. Fotografie v přiložené galerii ukazuje také část živé výuky, kdy jsou všichni ve spojení. Paní třídní učitelka Sulková učí z domova prostřednictvím online přenosu, k ní se online připojili žáci, kteří zůstali na domácí výuce díky svým nebo rodinným rizikovým faktorům. A přes interaktivní tabuli jsou zapojeni navrátivší se žáci ve třídě, které má na starost paní asistentka Peroutková.

Škola zajistila i dostatek dezinfekce a dalších hygienických pomůcek pro provoz školy. Zde chceme poděkovat za pomoc rodičům - panu Pospíchalovi z firmy Aktiv za sponzorský dar v podobě bezkontaktního dávkovače dezinfekce, panu Bodnárovi za dodávku dezinfekce. Pomoc nám také poskytlo město Písek. Prostřednictvím pana Kudláka z krizového řízení jsme obdrželi dezinfekční prostředek na otěr ploch.

V návratu do školy byla sice trocha obav, ale nakonec převažuje dobrý dojem ze společného zdolávání překážek. Pro některé z dětí i učitelů je to nová cesta za dobrodružstvím. Těšíme se na další společné dny.