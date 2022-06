Ve velké konkurenci získalo taneční centrum dva mistrovské tituly, jeden titul vicemistra a tři tituly 2. vicemistra.

Nejmladší ZIPácké tanečnice získaly titul Mistr Mia Dance League 2022 v kategorii Original Dynamic ve věku 3-5 let s choreografií Céčka.

Nejstarší tanečníci ZIPu jsou Mistry v kategorii Original Slow ve věku 16-18 let s choreografií Martin. Tito nejstarší tanečníci mají i titul Vicemistra s choreografií Rain v kategorii Original Slow.

Dva tituly druhých Vicemistrů získaly zipácké slečny ve věku 12-15 let a to s choreografií Bird Set Free v kategorii Original Slow a s choreografií Jablko sváru v kategorii Show Dance.

Třetí titul 2.vicemistra si z finálového klání odvezly děti ve věku 9-11 let s choreografií Loutky v kategorii Original Slow.